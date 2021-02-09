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【不明個案】佐敦佐治五世公園露宿者確診　曾共餐友人亦初步確診

社會 17:18 2021/02/09

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(9日)再增26宗確診個案，21宗涉及本地個案，包括5宗感染源頭未明，當中包括一名露宿者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示有關露宿者曾訪佐治五世公園、通州街及南昌街，其亦有一名朋友初步確診。

今日新增5宗感染源頭未明的個案，張竹君稱不明個案患者涉及家庭主婦、無業人士及院舍院友，亦有一名露宿者，個案編號為第10,683宗，曾訪九龍佐治五世公園及深水埗通州街、南昌街，前日(7日)感到喉痛到廣華醫院求醫並確診。

她提到，確診的露宿者早前曾與一名朋友進餐，該名友人亦初步確診，接觸者追蹤工作仍進行當中。她又稱，連同是次個案，近日已有2名無家者確診，包括一人有提供住址，惟追蹤時患者曾於元朗賽馬會廣場逗留2、3日未有返家。

張竹君指，當局會與社署商討，探討如何跟進無家者，並提醒他們如於確診者居所附近留宿，或感到不適時應接受檢測。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

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記者：陳正怡

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