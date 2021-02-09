【緣來自咖啡2】馬浚偉獲何婉盈讚通天曉　陳淑芬欣賞馬仔好學不倦　

▲ 馬浚偉邀來陳淑芬及何婉盈任節目嘉賓。

馬浚偉親自構思、策劃、製作及主持的《緣來自咖啡2》近日熱播中，於本月2日及17日播映的兩集，分別邀來何婉盈和金牌經理人陳淑芬任嘉賓，二人分享她們的人生經歷和感受。

何婉盈年輕時已跟馬浚偉認識，已經覺得他非常努力，演出不少劇集外，尤其演古裝劇，對白冗長又難記，但馬仔完全駕馭得到，發覺他記性甚佳，是與生俱來的才華。

何婉盈說：「他越來越好記性，讀中醫很難記的資料都難不到他，我也讀過書，現在怎也不會再讀了，但馬仔應付得很好，識得融匯貫通，正是一理通百理明，真的好佩服他。」

▲ 何婉盈接受馬浚偉的節目訪問。

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跟馬仔真正認識是近幾個月，何婉盈見證著他的努力和成功，不但開設製作公司，又搞舞台劇又拍電影，更估不到涉獵教育範疇。「他是通天曉，清楚自己做什麼，也知道如何讓每個跟他工作的人清楚責任，整齊分配達至最佳效果，這種能耐也非人人可以做到。」

馬仔心目中的何婉盈是既開心又樂觀的人，一入行已留意她與眾不同：「起初以為她習慣在人前表現開心一面，但透過交談，了解其成長和生活歷程，就覺得她好有勇氣有承擔力，一個女子背負家庭經濟及子女教育，怎會冇壓力呀，她肯承擔亦自我進修增值，考到好多牌，勇敢面對困難。」

馬仔對何婉盈感欽佩，他說：「人生有好事不能放下，責任所在就要樂觀面對，凡事只要願意正面去處理，效果必定是偏向好的一面，值得我們分享。」

▲ 陳淑芬是馬浚偉很敬重的前輩。

另外有「金牌經理人」美譽的陳淑芬是馬仔非常敬重的人，籌備《緣來自咖啡2》已列入首選邀請嘉賓，二人於節中互笠高帽。馬仔說：「陳太在圈中無人不識，跟她傾談很有得着，她敢於開創先河，以超凡成就引證一個人生哲理：創造沒有人做過的東西會更好，因為不會有規範，好多嘢只要你想做就勇敢去做，不用太多顧慮。」

陳太以「馬同學」稱呼馬仔，一個與眾不同的藝人，「他很有上進心，不是整天想着如何賺錢，真心想搞多些創作，包括舞台劇電影等，肯花時間和心思去學習，說真的，這年紀仍堅持學習絕非易事，他說得出做得到，去北大讀到畢業，弄咖啡又去考牌做個專業咖啡師，又讀中醫……全部都不是玩玩下，難以想像一個藝人會有如此魄力同毅力，我真心欣賞他。」