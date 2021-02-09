  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國產潮鞋】大孚飛躍「解放鞋」攻港限定店$300多有交易　曾獲Celine邀聯乘潮人熱捧

休閒消費 18:15 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

長話短說，飛躍鞋於1958年面世，設計來自上海大孚橡膠廠。在30至50年代，該廠商既生產輪胎，同時又生產軍用帆布鞋（當時稱解放鞋），之後多次易主，破產、將版權賣給其他廠商，因此造成了品牌今天錯綜複雜的關係，不過對消費者而言，認清圖中最經典的白色版本就夠。（$379/圖片品牌提供）

鍾情時裝的人，大概都會記得十多年前，有一對來自中國、在鞋身上印著Feiyue（意指飛躍）英文字樣的「白飯魚」球鞋，曾經是潮人眼中的大熱，當時大家爭相拜托往北京或上海公幹的朋友代為購買，事隔多年，這對被譽為「解放鞋」終於正式登陸香港，年輕一代的消費者可會對它另眼相看？

長話短說，飛躍鞋於1958年面世，設計來自上海大孚橡膠廠。在30至50年代，該廠商既生產輪胎，同時又生產軍用帆布鞋（當時稱解放鞋），之後多次易主，破產、將版權賣給其他廠商，因此造成了品牌今天錯綜複雜的關係，不過對消費者而言，認清圖中最經典的白色版本就夠。（$379/圖片品牌提供）

有不少人認識飛躍球鞋都應該由2008年開始，因為這一對球鞋就被當時Celine的設計師Ivana Omazic邀來合作推出聯乘系列，還記得那一兩年，幾乎所有往內地公幹的潮人，都會在上海或北京等地幫朋友大量入貨，售價百多元人民幣一對，用來做手信又平又潮。

但其實飛躍早在80年代的中國已售出過千萬對，因此，對內地民眾來說，飛躍球鞋就好像日常生活的一部分。

而問題是品牌和Celine合作的熱潮過後，這七、八年間，飛躍已重歸平淡，所以當見到在銅鑼灣姍姍來遲地開設限定店時，著實有點驚呀，而且品牌的名字更由「飛躍」變成為「大孚」，究竟這一對「白飯魚」，是叫作飛躍？還是大孚？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

原來一切背後原因還不是因為內地錯綜複雜版權上的問題，另到這雙球鞋有多個名字。話說現在國內做著相同Feiyue商標和鞋款的球鞋有4間公司，當中3間均來自上海、包括大孚飛躍、回力飛躍、大博文飛躍，另一間是美國銷售公司BBC International委託中國鞋商代為生產的海外飛躍（只限於外國發售）。

當中背後又牽涉到4個品牌在數十年間經歷破產、賣出版權和無止境的訴訟，加上市場售價又各有不同，而且又做著同一鞋款，難怪大家對這一對內地稱為的「解放鞋」的球鞋，經常摸不著頭腦。

不過，對於本地消費者而言，其實懶理得你背後的公司是何方神聖，可以正式登門以實體店方式購買才是王道。

地址：銅鑼灣百德新街27-47號FASHION WALK 1樓F-7B店

記者：何偉雄

相關文章

時裝設計師Donna Karan接種疫苗翌日確診新冠肺炎　怒轟美國政府未盡力保護前線醫護
11:58 2021/02/08
時裝設計師Donna Karan接種疫苗翌日確診新冠肺炎　怒轟美國政府未盡力保護前線醫護
Louis Vuitton全新Monogram Pastel Color上架　粉色無抗疫功能口罩售$3,800
12:07 2021/02/05
Louis Vuitton全新Monogram Pastel Color上架　粉色無抗疫功能口罩售$3,800
【奢華品牌】Dior全新Caro系列延續爆款經典　牛年限定別注版寓意春到人間
17:19 2021/01/28
【奢華品牌】Dior全新Caro系列延續爆款經典　牛年限定別注版寓意春到人間
中國 消費資訊 消費種類 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士