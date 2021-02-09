【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净

不少港人面對住屋問題，一名港女日前在網上分享，等候8年獲派順利邨井字型公屋，惟竟嫌舊，稱無法接受門口是個大空洞，「香港公屋，還有一次機會，拒不拒絕好呢？」。大批網民直斥該名港女離譜，直言「不如你去住地獄啦」。

該名港女在facebook群組發帖，稱等了八年，第一次井字50多年樓，第二次還是井字40多年樓，去看了一下，周圍環境不錯，就是無法接受一開家裏，門口就是個大大的空洞，然後外面看起來也特別不乾净，

還在考慮拒不拒絕好呢，博不博多一次好呢，但怕第三次更差。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥獲派公屋，還嫌三嫌四，實在太離譜。

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順利邨位於觀塘區，在1978年至1980年期間竣工，由香港房屋委員會管理。順利邨屬雙塔式大廈，雙塔式大廈中央天井是留空的，優點是空氣流通，尤其在夏天塔內單位大多打開門戶，而每層每戶大門均是互相對望，所以若有偷竊發生，容易被人發現，故其設計上具有保安功能。

公屋輪候冊約25.3萬家庭等上樓，最新平均輪候時間5.7年，創逾廿年新高。據了解，房署去年初，隨機調查4,000戶公屋申請家庭，發現截至去年3月底，非長者一人申請的平均年齡是33歲；在「90後」申請人、即30歲以下人士當中，49%申請人擁大專或以上學歷。另一般申請家庭當中，約有兩成申請，家庭成員有內地新來港人士，居港少於7年。

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責任編輯：王明芳