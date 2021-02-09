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2女涉屯門貨倉偷走2個月大洛威拿小狗　指見小狗被困鐵籠感可憐而犯案

社會 17:08 2021/02/09

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被偷走的洛威拿小狗。(曾秋文攝)

警方拘捕2名女子，涉嫌於屯門紫田村偷取一隻2個月大的洛威拿小狗，其後送到動物收容中心，向職員訛稱是流浪狗。有人被捕後承認為小狗被鐵籠「囚禁」感到不忿才會作出偷狗行為。

其中一名疑犯。(曾秋文攝)

被捕2名女子分別是58歲主婦和68歲退休人士，2人為朋友關係，以涉嫌盜竊罪被警方扣查。屯門警區重案組高級督察蔡翹暉表示，本周日(7日)接到狗主報案，指他在紫田村一倉庫飼養的2個月大洛威拿小狗「炭頭」被人偷去，警員翻看閉路電視錄影片段，發現2名疑犯在案發當日，趁主人不覺時用布遮蓋載着小狗的鐵籠並離開現場，再送到區內一間動物收容中心，向職員訛稱是流浪狗，要求接收。警方經調查後昨日(8日)拘捕2人，有人承認為因見到狗隻被困鐵籠，於是為小狗「福祉」而犯案。

蔡翹暉指出，2名疑犯平日習慣餵飼流浪狗，並不認識動物收容中心的職員，只是透過狗義工曾接觸。而涉案小狗「炭頭」並無受傷，並無遭人虐待，事後已交還其主人。據了解主人當初用2.5萬元購入「炭頭」，將牠放在一個2,000呎的貨倉飼養，而小狗被盜後，狗主曾經在社交平台懸紅2萬元緝兇。

屯門警區重案組高級督察蔡翹暉。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文

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