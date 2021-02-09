  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地遊】自駕遊經屯赤隧道15分鐘往大嶼山　亞博館中式食府飽覽180度海景嘆精緻中菜

休閒消費 18:48 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

TOPick為大家介紹亞博館高級食府澐．NUVA新派精緻中菜。

「新正頭」當然要去一個地靈人傑的地方走一趟行大運，討個好彩頭！TOPick 今次帶大家自駕遊，由屯門南出發經屯赤隧道，15分鐘便到達大嶼山亞洲國際博覽館。順道和大家一邊欣賞180度海景，一邊品嚐精緻中菜。

點擊大圖了解自駕遊途經詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

農曆新年當然要一家人食開年飯，除了傳統中菜外，新派精緻中菜 （Chinese Fine Dining）都是一個不錯的選擇。位於亞洲國際博覽館2樓的高級中式食府澐．NUVA主打精緻中菜，餐廳擁有180度一望無際海景作環境，再配上室內多幅巨型藝術品供欣賞，令你完全融入海天一色的寫意氛圍，和餐廳名「澐」十分貼切。

點解大圖即睇中式食府澐．NUVA的寫意環境：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

越簡單的菜式越能考驗功夫。澐．NUVA推出五款重量級煲仔飯，每款用料十足，足夠四人份量。惹味煲仔飯系列包括：章魚雞粒潤腸煲仔飯、臘腸排骨煲仔飯、油鴨香菇雞煲仔、鮑魚香菇肉餅煲仔飯及惹菌鴨肝煲仔飯。每一粒飯都是外脆內軟，能夠吃到香氣撲鼻的油脂。

當中，豉油可以說是煲仔飯的精髓，大廚用了多種蔬菜、冰糖和頭抽去調配，每天新鮮製造，絕無添加。惹味配料配上特製煲仔飯豉油和頂級泰國茉莉香米，每一口都是舌尖的享受。

點解大圖即睇五款重量級惹味煲仔飯：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

盆菜可以説是新年必吃食品之一，澐．NUVA亦推出豪華級盆菜，包含了12本升級食材，每一款都是經大廚精心炮製的手工菜。另外，盆菜亦配有秘製鮑魚汁，賣相更豐富之餘，亦將所有食材全面昇華。豪華級盆菜包含 ： 蠔皇原隻鮑魚、特大虎蝦、滋補花膠海參、自家燒製柱候腩仔、手打鯪魚球及香滑貴妃雞。

點解大圖即睇豪華級盆菜：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

惹味暖心煲仔飯農曆新年期間限定詳情：

地點：大嶼山亞洲國際博覽館2樓澐．NUVA

供應日期：即日至2021年2月28日

營業時間：星期一至星期日（11：30-14：30及17：30-21：00）

訂座電話：3606 8818 （訂座可享免費泊車優惠）

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧
 

相關文章

【2021農曆新年】六國酒店推新春Staycation　$850起宿一宵享下午茶點心放題【內附連結】
今日 09:56
【2021農曆新年】六國酒店推新春Staycation　$850起宿一宵享下午茶點心放題【內附連結】
【2021農曆新年】波鞋街THE FOREST商場Pop-up年宵　優惠價辦年貨買PUMA著數多
今日 12:09
【2021農曆新年】波鞋街THE FOREST商場Pop-up年宵　優惠價辦年貨買PUMA著數多
【2021農曆新年】愉景新城週末年宵市集逾30攤檔齊集　主打本地品牌賀年甜點+自家製手工製品
今日 12:21
【2021農曆新年】愉景新城週末年宵市集逾30攤檔齊集　主打本地品牌賀年甜點+自家製手工製品
農曆新年 著數優惠 汽車 門票 美食 Local Tour 行程規劃

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士