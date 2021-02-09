【本地遊】自駕遊經屯赤隧道15分鐘往大嶼山　亞博館中式食府飽覽180度海景嘆精緻中菜

▲ TOPick為大家介紹亞博館高級食府澐．NUVA新派精緻中菜。

「新正頭」當然要去一個地靈人傑的地方走一趟行大運，討個好彩頭！TOPick 今次帶大家自駕遊，由屯門南出發經屯赤隧道，15分鐘便到達大嶼山亞洲國際博覽館。順道和大家一邊欣賞180度海景，一邊品嚐精緻中菜。

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農曆新年當然要一家人食開年飯，除了傳統中菜外，新派精緻中菜 （Chinese Fine Dining）都是一個不錯的選擇。位於亞洲國際博覽館2樓的高級中式食府澐．NUVA主打精緻中菜，餐廳擁有180度一望無際海景作環境，再配上室內多幅巨型藝術品供欣賞，令你完全融入海天一色的寫意氛圍，和餐廳名「澐」十分貼切。

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越簡單的菜式越能考驗功夫。澐．NUVA推出五款重量級煲仔飯，每款用料十足，足夠四人份量。惹味煲仔飯系列包括：章魚雞粒潤腸煲仔飯、臘腸排骨煲仔飯、油鴨香菇雞煲仔、鮑魚香菇肉餅煲仔飯及惹菌鴨肝煲仔飯。每一粒飯都是外脆內軟，能夠吃到香氣撲鼻的油脂。

當中，豉油可以說是煲仔飯的精髓，大廚用了多種蔬菜、冰糖和頭抽去調配，每天新鮮製造，絕無添加。惹味配料配上特製煲仔飯豉油和頂級泰國茉莉香米，每一口都是舌尖的享受。

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盆菜可以説是新年必吃食品之一，澐．NUVA亦推出豪華級盆菜，包含了12本升級食材，每一款都是經大廚精心炮製的手工菜。另外，盆菜亦配有秘製鮑魚汁，賣相更豐富之餘，亦將所有食材全面昇華。豪華級盆菜包含 ： 蠔皇原隻鮑魚、特大虎蝦、滋補花膠海參、自家燒製柱候腩仔、手打鯪魚球及香滑貴妃雞。

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惹味暖心煲仔飯農曆新年期間限定詳情：

地點：大嶼山亞洲國際博覽館2樓澐．NUVA

供應日期：即日至2021年2月28日

營業時間：星期一至星期日（11：30-14：30及17：30-21：00）

訂座電話：3606 8818 （訂座可享免費泊車優惠）

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責任編輯：張懿慧

