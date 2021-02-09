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港鐵派1.6萬張機場快綫車票　支持亞博當值醫護

政治 17:29 2021/02/09

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港鐵向於亞博管社區治療設施當值的醫護送上250盒曲奇。（港鐵供圖）

新冠肺炎疫情爆發至今逾一年，港鐵公司爲了支持站在抗疫最前線的醫護人員,由去年3月開始至今年1月底，已免費提供逾1.6萬張機場快綫車票，透過醫院管理局分發給當值醫護人員，往返博覽館站鄰近的社區治療設施及市區。

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示，十分感謝醫護人員一直本着專業精神，無私奉獻服務市民。公司將繼續努力，與社區一同抗疫，期待早日戰勝疫情。

港鐵在20個港鐵站各增設2部自動派發機。（港鐵供圖）

港鐵表示，一直投放資源進一步提升車站及列車的清潔及消毒，致力保障乘客健康，包括引進「雙氧水霧化消毒機械人」進行深層消毒，在車站及車廂設施噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑，並引入新科技為多個車站的升降機安裝按鈕自動感應器。而20個免費派發冠狀病毒樣本收集包的車站，最近更各自增設2部自動派發機，進一步方便市民領取樣本收集包，相關位置亦已加裝紫外綫空氣淨化器，為乘客提供多一重保障。

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責任編輯：林曉君

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