【親子山遊】港媽帶4歲女穿梭西貢茂密竹林隧道　親子遊百年歷史北港古道訪茅坪藤皇

▲ 港媽帶4歲女西貢穿梭茂密竹林隧道，親子遊百年歷史北港古道訪茅坪藤皇。

行山遠足除了有益身心外，一家人出外遊玩更可增進親子間的感情。今次，我們跟著親子KOL Chloe遊有百年歷史的北港古道，穿梭茂密竹林隧道，帶小朋友去探訪茅坪藤皇。

▲ 竹林絕對是打卡之選。（Chloe MaMa Facebook）

Chloe在Facebook專頁「Chloe MaMa」分享一條親子遊行山路線，她表示可從彩虹港鐵站乘搭92號巴士到北港站下車，或從坑口乘搭101M小巴，在北港足球場下車。及後，沿路走到達北港新村直上，大約行1.4公里後便會看見寫著梅子林及茅坪的指示牌，沿著斜路及樓梯直上。再走約1公里便到達茅坪。

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行走一會後，便可看見馬鞍山郊野公園及茅坪的指示牌，沿著該方向前進。期間，可穿梭於茂密竹林隧道，絕對是打卡之選。Chloe MaMa表示，由於身處竹林內有樹蔭，即使陽光猛烈也不感覺太曬。Chloe MaMa提醒，到達茅坪主要行石級以斜路為主，她認為對小朋友來說是較為吃力，她認為路線較適合4歲或以上且有行山經驗的小朋友。

▲ 彎彎曲曲的樹藤，非常有趣。（Chloe MaMa Facebook）

沿著石級向上行便會再看見涼亭，大人小朋友可以稍作休息，而在涼亭的右邊有個入口，沿路直行不需5分鐘便可看見訪茅坪「藤皇」榼藤，彎彎曲曲的樹藤是小朋友認識稀有樹木品種的好機會。

▲ 沿著石級直上，以斜路為主。（Chloe MaMa Facebook）

影片及相片獲「Chloe MaMa」授權轉載

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責任編輯︰王明芳