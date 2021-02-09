公務員學院擬今年成立　長遠院址料2026年底陸續落成

▲ 觀塘用地會以「一地多用」原則，公務員學院將設於高座。（立法會文件）

公務員事務局向立法會提交文件稱，計劃在今年成立公務員學院，惟觀塘用地設施需時興建，當局正提升位於北角政府合署的設施，預計在今年內完成，並作為公務員學院的臨時院址。

位於北角政府合署的公務員培訓處，內部樓面面積約6,200平方米，近年已經翻新設施，而演講廳等設施的優化工程正進行中，料年內完成，配合公務員學院成立的時間表。

至於長遠院址將設於觀塘，屆時可用樓面面積約1.5萬平方米，而學院所處的綜合發展項目，將以「一地多用」原則提供或重置多項設施，學院及其他公務員支援設施會位於高座，低座則主要提供社會福利及社區設施。

另外，港府在2019年成立公務員培訓諮詢委員會，就公務員培訓計劃及長遠發展策略，提供指導意見，亦為新公務員學院建設作準備，現時設有4個工作小組，集中檢視4個主要範疇的培訓，包括國家事務和《基本法》、領導才能、創新及科技應用及國際協作。當局又指，加強公務員隊伍對國家事務和特區憲制秩序的認識，會是未來的培訓重點。

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記者：陳宛彤