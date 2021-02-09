  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毒狗狂徒】數碼港海濱公園現多宗毒狗案　毒餌疑為午餐肉

社會 17:32 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

救狗之家指，懷疑毒餌是一小塊午餐肉。

數碼港近日接連爆出多宗狗隻懷疑中毒個案，警方表示，今年1月起數碼港海濱公園出現多宗狗隻懷疑進食毒餌後死亡的案件，並在昨日（8日）安排西區警區人員聯同機動部隊人員在公園搜索，以防有不法之徒放置毒餌。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

香港專科獸醫醫院亦指，截至今日上午已收到8宗懷疑狗隻中毒個案，所有狗隻都在本周日(7日)去過數碼港，當中有4隻死亡、3隻在該院深切治療部留醫，只得一隻康復出院。該獸醫院指，暫時未知道毒藥成分，正與多名香港獸醫、海外的獸醫毒理學專家以及香港警方合作，以幫助縮小範圍及查明毒物成份，又呼籲各主人暫時避免前往數碼港、淺水灣The Pulse商場和西貢郊遊公園，並格外留神注意任何可疑物品，防止狗隻進食可疑食物。

團體「救狗之家Hong Kong Dog Rescue」則指出，懷疑毒餌是一小塊午餐肉。愛護動物協會日前亦發文，強烈譴責毒害動物的惡行，並指一名愛狗人士繼去年後，再次透過協會就此案懸賞10萬元，期望將施毒者繩之於法。

警方亦與物業管理公司代表會面，提供提升保安及安全措施的建議，同時與獸醫診所保持緊密聯繫，呼籲他們如接獲疑似案件時即時報案及提供資料。市民如有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，請致電36606611與西區警區重案組第一隊聯絡。警方重申，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

2女涉屯門貨倉偷走2個月大洛威拿小狗　指見小狗被困鐵籠感可憐而犯案
今日 17:08
2女涉屯門貨倉偷走2個月大洛威拿小狗　指見小狗被困鐵籠感可憐而犯案
港鐵派1.6萬張機場快綫車票　支持亞博當值醫護
今日 17:29
港鐵派1.6萬張機場快綫車票　支持亞博當值醫護
公務員學院擬今年成立　長遠院址料2026年底陸續落成
今日 17:30
公務員學院擬今年成立　長遠院址料2026年底陸續落成
防止殘酷對待動物條例 愛護動物協會

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士