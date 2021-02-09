【狗主注意】數碼港海濱公園現多宗毒狗案　毒餌疑為午餐肉警方昨大規模搜索

▲ 救狗之家指，懷疑毒餌是一小塊午餐肉。（Hong Kong Dog Rescue fb）

數碼港近日接連爆出多宗狗隻懷疑中毒個案，警方表示，今年1月起數碼港海濱公園出現多宗狗隻懷疑進食毒餌後死亡的案件，並在昨日（8日）安排西區警區人員聯同機動部隊人員在公園搜索，以防有不法之徒放置毒餌。

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香港專科獸醫醫院亦指，截至今日上午已收到8宗懷疑狗隻中毒個案，所有狗隻都在本周日(7日)去過數碼港，當中有4隻死亡、3隻在該院深切治療部留醫，只得一隻康復出院。該獸醫院指，暫時未知道毒藥成分，正與多名香港獸醫、海外的獸醫毒理學專家以及香港警方合作，以幫助縮小範圍及查明毒物成份，又呼籲各主人暫時避免前往數碼港、淺水灣The Pulse商場和西貢郊遊公園，並格外留神注意任何可疑物品，防止狗隻進食可疑食物。

團體「救狗之家Hong Kong Dog Rescue」則指出，懷疑毒餌是一小塊午餐肉。愛護動物協會日前亦發文，強烈譴責毒害動物的惡行，並指一名愛狗人士繼去年後，再次透過協會就此案懸賞10萬元，期望將施毒者繩之於法。

警方亦與物業管理公司代表會面，提供提升保安及安全措施的建議，同時與獸醫診所保持緊密聯繫，呼籲他們如接獲疑似案件時即時報案及提供資料。市民如有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，請致電36606611與西區警區重案組第一隊聯絡。警方重申，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

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記者：蘇文軒