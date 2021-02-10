【消滯食物】大時大節易食滯胃氣脹　中醫+營養師推薦6類消滯食物

▲ 中醫及營養師推薦消滯食物。

新春時節進食太多美味佳餚，難免對腸胃有些負荷。假如食滯、胃氣脹，又可以如何消滯？註冊中醫師盧文健及香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）就曾分享數款可消滯的食物。

食滯症狀：

註冊中醫師盧文健表示，假若食滯，症狀常有腹脹悶悶、食慾減退、胃不適徹夜難眠，數日後便秘或大便酸腐穢臭，或如敗卵。

要想消滯，盧文健醫師及營養師李杏榆有以下建議：

1. 多吃白蘿蔔，改善食滯腸胃腹脹情況

白蘿蔔有化積滯，理氣寛中作用，幫助消滯，解除胃腸氣滯不適。團年或開年飯中加入白蘿蔔食材，例如蘿蔔生薑豬腱燉湯，味道清甜，又能幫助消化。

2. 多飲山楂蘋果茶

山楂作用消食化滯，蘋果健脾和胃。材料使用山楂5錢、蘋果兩個，並去皮核，清水6碗煲1小時。

3. 飲用麥芽谷芽茶

能改善因多食麵飯所致的消化不良。材料以麥芽谷芽各3錢、清水2碗煲1小時。

4. 食含澱粉酵素的食物—未全熟芒果和香蕉

這兩種生果含有澱粉酵素，有助將澱粉質轉化為糖分。Annie分享，這兩種生果的共通點就是越熟越甜。因此最重要選擇一些未全熟的芒果及香蕉，可有助消化澱粉質，減少飽滯感。

5. 含水溶性豐富的食物—燕麥、亞麻籽粉、雪耳、木耳、紅腰豆、杏仁

進食糖份高的食物，血糖會上升得快，除非即時做運動，否則血糖過高除了會增加糖尿病風險之外，亦會引致肥胖，特別是中央肥胖的問題。

Annie表示，水溶性纖維有助穩定血糖，延長飽肚感，如果可以及時增加活動量，就可以消耗糖份，不會在節後增重數磅。

6. 含益生菌的食物—希臘乳酪、泡菜、納豆等

益生菌有助促進消化和吸收營養。不過Annie提醒，選擇乳酪時，記得選有活性益生菌及低糖乳酪。

7. 以掌根打圈按摩中脘穴

能刺激脾胃消化，位置在肚臍水平旁開三橫指寬處，加強大腸傳導功能，改善便秘。

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責任編輯：楊宛茜