【復課】中學校長會調查：僅3%中學擬安排教職員定期檢測　有校長對復課安排感失望促教局勿一意孤行

▲ 全港逾7成中學回應調查，結果顯示逾9成學校無意透過安排教職員定期檢測以申請全面復課。（資料圖片）

教育局上周宣布，容許可安排全體教職員每兩周一檢的學校，於農曆年假後全校恢復半日面授課，其後在學界一片爭議聲下宣布維持有關安排。香港中學校長會在過去3日內收集到全港逾7成中學回覆，學界普遍對當局提出的全校復課條件存有疑慮，僅約3%、9間中學稱會安排全校教職員定期進行新冠病毒檢測，以讓全校復課，94%中學擬按當局上限、每日安排不多於全校三分一學生回校。

近9成校長憂學校難以持續安排教職員檢測，學校亦缺乏法理基礎要求教職員檢測，有校長直斥當局安排不合理，促當局從善如流，不要一意孤行。

教育局前日（6日）向學校發通告表示向學校提供「額外選擇」，若學校承諾可安排全體教職員兩周一檢，便可申請在農曆年假後全校恢復半日面授課。香港中學校長會於上周六（6日）至昨日（8日）就農曆年假後的復課安排向該會會員蒐集資料，短短3日內收到338間中學回覆，佔全港中學逾7成，中學校長會指結果反映校長們對是項政策非常關注。

近9成中學校長憂難以持續每周兩一檢 學校缺乏法理基礎要求教職員檢測

中學校長會指，「絕大部分校長」對教育局提出的「額外選擇」以讓全校全面復課，抱有多方面的疑慮，89%校長對「100%教職員可否持續每兩星期進行檢測」抱有疑問；85%校長疑慮「學校是否有法理基礎要求教職員進行檢測」；82%校長認為「家長、教職員、管理層意見不同」；51%校長「擔心會增加校園交叉感染的風險」。

該會調查亦顯示，96%校長表示學校未能達到100%參與教育局早前向教職員提供的「特定群組冠狀病毒免費檢測服務」。而教育局日前在通函稱推出有關全面復課條件的原因是一，是考慮到「有學校積極參與」有關檢測服務。

有校長憂學校成磨心 全面復課或增感險風險礙4月文憑試開考

此外，69名校長提出其他意見，有校長直斥教育局將全校教職員定期檢測作為全校復課的條件「絕不合理」，令學校管理層處於困境下作決定，或會令學校成為不同意見持分者的「磨心」，亦製造大量行政困難；不同團體曾反映政策在普遍學校並不適合可行，但局方似乎並無接受意見或有任何修訂，令學界十分失望。

有校長強調防疫措施須以科學為根、專業為本、溝通為上、尊重為念去策劃及安排，有校長認為學生的交叉感染風險，遠高於由教職員傳染給學生的風險；亦有意見指校園能否重開應由疫情決定，而非員工檢測與否，且檢測資源應用於有需要的群組；有校長亦憂慮現在放寬全面復課，或會增加感染風險，甚至會影響4月開考的中學文憑試（DSE）。

有校長指，教職員在疫情期間停課沒停工，以維持學生學習和成長需要，沒有人比教育工作者更期望最想全面復課，更想和學生見面和相處，「我們不是怕染疫，我們不是怕承責，我們擔心是全港防疫情況、我們學生和我們的同事」，希望教育局從善如流，不要一意孤行。

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責任編輯：馮琪雅