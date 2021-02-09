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【惠利大廈爆疫】惠利大廈再多2人初步確診居05室　張竹君：與確診戶為鄰或屬環境播毒

社會 17:46 2021/02/09

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(9日)再增26宗確診個案，21宗涉及本地個案，包括5宗感染源頭未明，昨日須「封廈」強制檢測的鰂魚涌惠利大廈，新增3宗確診個案，包括2人居於已撤離的04室單位、1人居於1811B室的劏房單位，另亦再錄得2宗初步確診涉及其他單位。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日「封廈」強制檢測的鰂魚涌惠利大廈，昨日揪出3宗初步確診個案今日亦已確診，包括2人居04窒單位，列作相關個案；餘下一人則居於1811B室的劏房單位。

她又提到，今日惠利大廈亦再增2人初步確診，屬昨日封區早上10時許取樣，或屬封區期間未及檢測的個案，2人均居於一個05室單位，與早前一個確診住戶的鄰居，或因中間接觸或環境污染而受感染。

累計至今，惠利大廈已錄得7宗確診個案及2宗初步確診個案，至今已涉及5個單位住戶爆疫。

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記者：陳正怡

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