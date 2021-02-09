智障保安藏多把刀判囚7個月　准保釋候上訴

▲ 輕度智障保安涉藏刀被判囚7個月，准保釋候上訴。(經濟日報資料圖片)

去年4月警方在北角街頭搜查1名有輕度智障及患有自閉症的24歲保安員，發現他拿著的1個膠袋內有未開封的西瓜刀，另搜出其背包內藏有菜刀、衫袋中有摺刀，被控1項管有攻擊性武器罪。被告經審訊後被裁定罪名成立，今（9日）於東區裁判法院被判監7個月。裁判官判刑時指，精神報告指被告沒有精神病病徵，但入院令並非懲罰性判刑，不能反映本案嚴重性，判監7個月，期間懲教署會安排治療。被告准保釋候上訴。

被告郭梓賢（24歲）被控於2020 年4 月9 日，在北角健康中街及英皇道交界管有攻擊性武器，即兩把西瓜刀、2把摺刀及1把廚房刀，意圖作非法用途。

辯方今引述被告的精神科報告指，被告接受治療後有好轉，心理報告則指被告重犯風險屬低至中度。辯方又引案例指，對於有精神障礙的犯人，若醫院令及感化令不適合才須考慮判監，望法庭考慮有關做法。

裁判官張志偉指出，對於較嚴重的案件，若法庭認為判處入院令的時數不足，會以判監取代，同時要求懲教給予被告精神方面治療。裁判官指法庭亦不乏此等案例，強調「唔係淨係入院令先可以俾治療」。辯方續指，部份涉案的刀未開封，並有包好，並非可隨時取用。

裁判官張志偉判刑時引述心理報告指，被告有輕度智力問題，但有分辯對錯的能力，亦知道做事會有後果。裁判官並引述兩份精神科報告指，被告無明顯精神病病徵，只是行為有事涉及暴力；另外，被告過去曾有激進行為，被欺負時曾威脅會殺死對方，但無抑鬱跡象，被告在還押期間接受治療及處方後有改善，兩報告均建議入院令。

裁判官認為，報告內容指被告沒有精神病病徵，或因服藥而令情緒好轉，但入院令並非懲罰性判刑，並不能反映本案嚴重性，沒有證據顯示被告因精神錯亂而犯案，故以8個月監禁為量刑起點，考慮到被告有自閉症及輕度智障，自制能力較低，減刑至7個月，裁判官強調期間會要求懲教署安排治療及照顧。

被告父親在法庭外表示，將會就案件提出上訴，強調涉案2把西瓜刀是被告剛購買的，單據亦在身上，定罪是「莫須有」的罪名。

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記者：林欣樂