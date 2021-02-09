  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養

娛樂 18:41 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

鄧兆尊感情生活一向受到關注。

鄧兆尊近日跟電玩達人林慧韡（達哥）一起主持網台節目《今晚有牌打》，並邀來林文龍、古明華及法科師傅七仙羽做嘉賓，兆尊跟3位嘉賓邊打牌邊爆料，期間鄧兆尊講及照顧3位女友的每月家用，令一眾嘉賓大表驚訝。

節目中法科師傅七仙羽非常關心鄧兆尊的感情生活，對其3位紅顏知己Carmen、Cherry及陳小姐如何相處，七仙羽單刀直入問兆尊：「你每個月畀幾多錢你3個老婆？」

鄧兆尊任網台節目《今晚有牌打》嘉賓。

年給150萬家用

兆尊似沒提防有此一問，略帶緊張答：「我唔係每月畀，係每年畀，我哋係長期合約嚟！1年50、60萬到咁啦！每一房。」

聽到要用逾150萬照顧3位女友，七仙羽再問女友有何要做，兆尊稱：「冇咩要做，喺我屋企得！做啲基本嘢，煮吓飯，除咗嗌交之外咩都可以做。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

被問到有否要送iPhone、名貴禮物、及照顧飲飲食食，兆尊豪氣說：「iPhone之嘛，壞咗咪買囉！食得幾多，唔係好多㗎啫！」

七師傅指兆尊的身家，年付150萬家用不算多，兆尊澄清「我食飯（錢）都未夠，我屋企最多，即係磚頭，但對到嘅錢至係錢，嗰啲係cash，我冇咁多cash。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

兆尊好奇七師傅那麼關心他的財政，是否對其有意思，七仙羽指是要替人搭路，大爆有一位朋友曾是香港小姐，擁眼大、個子不高、上圍豐滿的特徵，兆尊也認識對方，而對方問價可否以月薪3萬讓兆尊包養做「老婆」。

但兆尊直言不感興趣，指自己不是好欣賞港姐類型，更打趣：「你知以前《獎門人》個個都港姐㗎啦！係我冇。」相信所指是錢嘉樂及洪天明都可以娶港姐。

節目中，七師傅更稱以前跟兆尊媽媽祥嫂（洪金梅）相熟，她指願意作法請祥嫂現身，跟兆尊團聚，兆尊也講笑，指師傅若有誠意，也可以為他安排。

同場加映：林盛斌訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
【現代韋小寶】新歡得寵惹另外兩個女友呷醋　鄧兆尊：好多女人黐埋嚟當我水魚
11:59 2020/10/27
【現代韋小寶】新歡得寵惹另外兩個女友呷醋　鄧兆尊：好多女人黐埋嚟當我水魚
【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
10:46 2020/11/23
【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
鄧兆尊 娛樂人物職業 演員 家庭關係 夫妻之道 結婚

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士