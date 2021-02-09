【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養

▲ 鄧兆尊感情生活一向受到關注。

鄧兆尊近日跟電玩達人林慧韡（達哥）一起主持網台節目《今晚有牌打》，並邀來林文龍、古明華及法科師傅七仙羽做嘉賓，兆尊跟3位嘉賓邊打牌邊爆料，期間鄧兆尊講及照顧3位女友的每月家用，令一眾嘉賓大表驚訝。

節目中法科師傅七仙羽非常關心鄧兆尊的感情生活，對其3位紅顏知己Carmen、Cherry及陳小姐如何相處，七仙羽單刀直入問兆尊：「你每個月畀幾多錢你3個老婆？」

▲ 鄧兆尊任網台節目《今晚有牌打》嘉賓。

年給150萬家用

兆尊似沒提防有此一問，略帶緊張答：「我唔係每月畀，係每年畀，我哋係長期合約嚟！1年50、60萬到咁啦！每一房。」

聽到要用逾150萬照顧3位女友，七仙羽再問女友有何要做，兆尊稱：「冇咩要做，喺我屋企得！做啲基本嘢，煮吓飯，除咗嗌交之外咩都可以做。」

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被問到有否要送iPhone、名貴禮物、及照顧飲飲食食，兆尊豪氣說：「iPhone之嘛，壞咗咪買囉！食得幾多，唔係好多㗎啫！」

七師傅指兆尊的身家，年付150萬家用不算多，兆尊澄清「我食飯（錢）都未夠，我屋企最多，即係磚頭，但對到嘅錢至係錢，嗰啲係cash，我冇咁多cash。」

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兆尊好奇七師傅那麼關心他的財政，是否對其有意思，七仙羽指是要替人搭路，大爆有一位朋友曾是香港小姐，擁眼大、個子不高、上圍豐滿的特徵，兆尊也認識對方，而對方問價可否以月薪3萬讓兆尊包養做「老婆」。

但兆尊直言不感興趣，指自己不是好欣賞港姐類型，更打趣：「你知以前《獎門人》個個都港姐㗎啦！係我冇。」相信所指是錢嘉樂及洪天明都可以娶港姐。

節目中，七師傅更稱以前跟兆尊媽媽祥嫂（洪金梅）相熟，她指願意作法請祥嫂現身，跟兆尊團聚，兆尊也講笑，指師傅若有誠意，也可以為他安排。

同場加映：林盛斌訪問