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【湯怡結婚】麥秋成跟足傳統豪過大禮　準媽媽湯怡：自己都好興奮

娛樂 18:25 2021/02/09

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湯怡結婚過大禮。

上月湯怡（Kathy）及麥秋成於社交平台上載甜蜜婚照，宣佈結婚兼即將榮升父母，並表示會入紙排期註冊，早前二人的擬結婚通知書曝光，今月會舉行小型婚禮。婚期臨近，今日（9日）下午已完成過大禮儀式。

二人過大禮儀式跟足傳統甚有睇頭，大堆禮品，包括大筒花膠、瑤柱花菇、龍鳳鈪、金豬牌、首飾、中式禮餅、巨型生果籃、紅酒、椰子等，多到一張大枱都擺唔晒。

湯怡過大禮。

【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成　雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生

提到過大禮情況，Kathy笑言自己甚麼也沒做，只是『齋坐』，笑言：「我都係坐著而已，哈哈，沒人夠膽讓我做事。就算我想幫手，大家都會話：『你唔好呀你唔好呀……』不過也好，這段時間大家都當我一個公主對待。再加上秋明（麥秋成弟弟）是wedding planner，所以好多事都是他幫我們manage。」

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問到身體狀況，Kathy說：「我覺得這個感覺好奇妙，自己都好興奮，暫時未緊張，反而會同朋友，或者家姐傾生完之後BB之後會點，好多知識而家吸收緊。及看了好多媽媽書，譬如坐月時應該食甚麼？懷孕期身體上會有甚麼變化？及會補充好多supplement，希望可以有足夠嘅營養給BB。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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