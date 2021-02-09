AXA安盛在新常態下以貼身服務結合科技　照顧打工仔疫情下的身心需要

持續超過一年的新型冠狀病毒疫情為我們的生活帶來不少改變及挑戰。特別是一眾打工仔，面對史無前例的衝擊及不明朗的經濟環境，更是身心受壓。AXA安盛明白打工仔在「新常態」下的擔心及需要，所以特別為僱員福利保險客戶推出三大創新保障，冀透過貼身服務並融合科技，全方位配合打工仔在疫情下的新生活模式和心理需要。

遙距診症加藥物送遞 輕鬆在家求診

新常態下，「在家」就是新生活模式。在家工作，在家娛樂，目的就是希望避免外出及減少社交接午觸，把受感染機會降到最低。尤其是已經成家的打工仔，家中可能有老又有少，絕對不想冒任何風險。所以覺得身體有點不妥時份外憂心，既希望可以快點求診，但又擔心到醫院或診所會被交叉感染。有見及此，AXA安盛為所有僱員福利保險客戶設立全新的遙距醫療服務「Dr@Live線上會診室」。受保僱員或其家屬只要登入AXA安盛的一站式數碼平台「Emma by AXA」，即可在家接受視像診症。透過創新科技安在家中，減低因病外出求診而受新型冠狀病毒感染的風險。除了普通科外，受保僱員或其家人還可接受兒科、傳染病科、心臟科、泌尿科、老人科、風濕病科、外科及內科的視像診症服務，顧及不同需要。

如醫生需要在視像診症後與患者作進一步面診，患者將可在視像診症後的24小時內接受一次免費的後續諮詢服務。 「Dr@Live線上會診室」由AXA安盛聯同三大醫療機構，包括：聯合醫務集團、仁德醫務以及楷和醫療集團共同提供。

求診者於視像診症之後，除可選擇經派送方式接收處方藥物，還能透過「Emma by AXA」使用「e藥快」服務訂購處方藥物，再到指定連鎖藥房收取。這服務尤其適合需要長期服藥的人士訂購額外藥物之用。

心理健康數碼工具 打工仔輕鬆面對壓力

除了身體健康，疫情對個人心理亦構成挑戰。「在家工作」模式令不少員工感到焦慮與壓力大增。另外無法外遊及社交距離措施減少大眾釋放壓力的渠道及機會；部分人亦會因為害怕自己和家人患病，或擔憂個人財政受疫情拖累等，容易精神緊張。面對疫情帶來的種種壓力，打工仔可利用AXA安盛特別為僱員福利保單的受保員工免費提供的「Emma by AXA」平台內一系列心理健康數碼工具為自己減壓。

「心理健康大師Mental Health Guru」是有關精神健康的多媒體互動學習平台，提供相關知識；有了基本認識之後，便可嘗試自行提升抗逆力，而「情緒健心室Moodgym」便是經科學驗證有效的自助治療工具，對預防和緩解抑鬱和焦慮很有幫助。

靜觀冥想（Mindfulness Meditation）是心理學界認可的減壓和穩定心理狀態的活動，「Emma by AXA」亦有相關的數碼工具「Smiling Mind」和「心靈加油站Mind Charger」，後者的靜觀冥想練習更是由星級瑜珈導師鍾麗淇小姐作聲音導航。

在職人士借助AXA安盛一系列數碼化工具，便能夠隨時隨地學習放鬆，進而提升正能量和抗逆力，増強應對疫情的心理資本。

市場首個納入保單標準條款的「新型冠狀病毒住院現金保障」 倍感安心

疫症反覆，即使疫苗出現，亦未能確定何時會全面不受新冠病毒影響。不少在職人士擔心一旦被驗出確診，便需要住院隔離，導致收入減少；若家人不幸一同染疫，則家庭開支負擔更重。為此，AXA安盛成為全港首家保險公司將「新型冠狀病毒住院現金保障」納入指定僱員福利保單標準條款內。一旦他們或其家屬因確診而需要入住公立醫院或政府指定醫療機構，將可獲得額外每日700港元的住院現金保障，最長可達45日，緩解憂慮。

AXA安盛首席僱員福利業務總監李蓉表示：「AXA安盛了解在疫情的『新常態』下，企業及其員工在經濟與身心健康方面都產生不少影響。隨著生活模式改變，AXA安盛緊貼客戶步伐，推出各項嶄新的服務以配合客戶的實際需要。AXA安盛希望透過這一系列適時的新增保障與服務，與客戶並肩而行應對疫情的種種挑戰，成為客戶於『新常態』時代的好拍檔。」



（資料由客戶提供）