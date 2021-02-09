數碼港舉辦區塊鏈方案比賽　中藥檢測方案奪冠

▲ 中醫藥品質監控Filix Medtech奪得冠軍。

由數碼港夥拍企業區塊鏈平台服務供應商R3及區塊鏈應用先驅企業FORMS HK合辦的「Block adVenture」區塊鏈應用方案比賽，昨日(8日)於數碼港園區舉行演示日，共有7間本地創科公司展示其方案的概念驗證 (Proof of Concept)，最終由將區塊鏈技術應用於中醫藥品質監控的Filix Medtech、小額匯款的DIAAS及音樂發行的Alphabrain HK分別勇奪冠、亞、季軍。

Filix Medtech創辦人黃偉江表示，其項目Herbal ID方案將區塊鏈技術，結合近紅外光(NIR)光譜檢測技術，應用於中藥檢測，透過區塊鏈記錄中藥製造、批發及銷售數據，消費者便可清楚知道中藥的來源地及質量，確保資料準確性。

數碼港首席公眾使命官陳思源稱，區塊鏈技術在各行各業的應用日漸普及，高興見證到參與隊伍成功完成多個創新項目，將區塊鏈技術應用於遊戲開發、企業行政流程及中醫藥品質監控等不同範疇，足證區塊鏈應用潛力龐大，並不局限於金融科技。數碼港會繼續與業界翹楚合作，攜手推動區塊鏈應用，令香港成為區內的區塊鏈科技中心。

R3大中華區戰略客戶總監羅善康表示：透過今次計劃，成功將區塊鏈的特性完全融合於方案中，期望藉着今次與數碼港的合作，能夠在香港以及大灣區市場得到更廣泛的認受性。FORMS HK區塊鏈創新實驗室總監陳景翔亦指，區塊鏈去中心化的特性令它適合應用於不同行業，參賽隊伍的概念驗證非常全面，技術應用亦較為成熟。相信隨着中國內地推出數字貨幣，將會進一步帶動區塊鏈的應用；但他提醒，企業在應用區塊鏈技術時需留意數據私隱度及合規性等問題，在透明度與私隱之間取得適當平衡。

「Block adVenture」於去年12月份正式展開，培訓期內，R3及FORMS HK的代表導師按照參與企業的商業方案，指導他們如何利用R3的Corda平台，逐步完成區塊鏈方案的概念認證。Corda是一個由超過2,000位區塊鏈專家共同參與設計，專為企業而設的區塊鏈技術平台。首三名將獲得由R3及FORMS HK提供的投資者網絡配對機會、技術與業務諮詢，以及「數碼港微型創意基金 」與「數碼港培育計劃 」的優先面試資格。

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責任編輯：蘇文軒