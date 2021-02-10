【電能廚房】中電教授兩元能源費煮兩餸一湯較明火煮食節省近半　二氧化碳排放量減14%

疫悄下市民多在家煮食。根據機電工程署於2020年發表的《香港能源最終用途數據》報告，「煮食」佔家居能源使用量最多，有27%，可見煮食的能源開支是重要一環。中華電力去年委託香港城市大學就電能煮食的能源耗量做測試，以比較電能煮食及明火煮食的能源開支及二氧化碳排放量。

中華電力早前委託香港城巿大學能源及環境學院教授梁國熙於2020年8月進行測試，分別以電磁爐及明火煮食去烹調兩餸一湯家常菜，包括菜心炒牛肉、煎豬扒及青紅蘿蔔粟米豬骨湯，過程中量度兩者的能源耗量。

測試利用了巿面上兩款同牌子的家庭常用雙頭煮食爐，一款用電，另一款用煤氣，並於同一個住宅單位的廚房進行。結果發現，電磁爐煮食只需港幣2元能源費，即可煮出兩餸一湯家常菜，較用明火煮食節省近一半能源費；又發現以電磁爐煮食所產生的二氧化碳排放量亦較低。

#以2020年及2021年中華電力平均淨電費每度$1.218，四捨五入後即每度電 1.2 港元，以及煤氣公司每月首 500 兆焦耳煤氣用量收費，即每兆焦耳港幣$0.261計算。

#根據中電2019 年可持續發展報告，每度電直接二氧化碳排放量為0、間接二氧化碳排放量為0.5千克；以及同年煤氣公司每度煤氣的直接二氧化碳排放量為2.553千克、間接二氧化碳排放量為0.597千克。

資料來源：中電

中華電力住宅客戶服務總監林浩文先生表示，由於電磁爐直接加熱鑊底及煲底，煮食過程中熱力不會流失到空氣中，除了節省烹調時間及能源，同時廚房溫度較傳統廚房低4至5度，而烹調時間縮短但加熱均勻又快捷，食物不失鑊氣。

他又指，電磁爐較易準確控制火力和爐溫，市民使用起來自然更得心應手，而電磁爐產生的油煙比用明火煮食爐少，加上容易清潔，能夠節省水及清潔劑，更加環保，煮食時二氧化碳排放量較低，有助減少香港整體的二氧化碳排放。

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責任編輯：洪芷晴