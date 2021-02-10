【傑出學生】患上血癌再失去9成視力仍奮戰人生　中六女生遇難變強：別對生活絕望

▲ 「香港傑出學生選舉2019-20」10位得獎者之一的林梓穎（Stephanie）

「香港傑出學生選舉2019-20」10位得獎者之一的林梓穎（Stephanie）是開朗積極的中六女生，熱愛自彈自唱、打籃球，而且讀書了得。其實她過去18年來，曾飽受血癌、視障等打擊，幸好她都一一克服過來，還愈戰愈強，在各大歌唱比賽中屢獲奬項。對於獲選「香港傑出學生」，林梓穎說希望其經歷能鼓勵大家：「不要一下子就對生活感到絕望，只要人仍活着，還有很多可能性。」

就讀荃灣官立中學中六的林梓穎今次是獲學校推薦報名由青苗基金主辦、獅球教育基金會支持的「香港傑出學生選舉」，之後通過筆試、評選日營、分享及面試等環節，才獲選為10名得獎學生之一。她謙虛地說：

能夠成為finalists的同學，很多都很優秀，我能夠攞獎，都有點驚訝。因為我之前有病，所以我今次得獎，希望會對其他病人起鼓勵作用。有病，當然要很努力去戰勝病魔，但千萬不要一下子就對生活感到絕望，只要人仍然在世，還會有很多可能性的。

▲ Stephanie媽媽形容女兒為人謙虛、同理心強，唱歌打籃球和學業都有好成績，是次獲選「香港傑出學生」實至名歸。她寄望女兒服務社會，有能力就幫助有需要的人。（黃建輝攝）

20個月大患血癌

事實是，Stephanie的成長苦樂交纏，既獲得許多榮耀，但同時也承受過不少苦楚。在她只有20個月大時，醫生發現她有白血病（即血癌），要接受3年化療。她苦笑說當時年紀太小，所有經歷都是從母親口中得知，她只記得每次打針後總有糖果吃。

但對Stephanie媽媽來說，身懷六甲期間帶着未夠兩歲的女兒東奔西走求醫，卻是刻骨銘心的回憶。「那時她經常發燒，食完藥都不退燒，又面青唇白。」媽媽記得最初遇上一個實習醫生，只驗大便，未找出病因。之後，她帶女兒見港安醫院的一個教授，驗了血，懷疑她是白血病，即時轉介去浸會醫院。

「醫生確定她患上白血病，再轉介她去在威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。我那刻覺得好似被宣判咁，即時呆了。」 Stephanie媽媽憶起24小時內去了3間醫院的焦慮心情，忍不住流下淚來。媽媽說Stephanie 3歲仍在接受化療期間，更曾因為不小心在床上跌下來而斷了左邊大髀骨，在骨科病房住院49日。「幸好她是很開心的細路，見到父母時還會在床上很靈敏地轉來轉去，逗我們開心。」

▲ Stephanie小五時因意外令左眼受感染，視力受損一片模糊，平日主要靠右眼看世界。（黃建輝攝）

小五染眼疾左眼失9成視力

幸好Stephanie的傷病都復元得好，而她也有很多愛好：唱歌、鋼琴、運動和閱讀。她小時候在田徑短跑有好成績，高小時開始愛上籃球。然而，當她以為一切疾患都畫上句號，讀小五時她又發生了意外弄損左眼。

我因為近視增長很快，便在睡覺時戴矯視鏡，可是我不小心捽眼，左眼因而感染疱疹菌， 醫了3個月。當我以為康復的時候，就去游龍舟水，結果阿米巴變形蟲入眼。

媽媽清楚記得事件後，女兒的左眼情況惡化很快：「試過黑眼珠變白眼珠，去威爾斯睇眼科，出院後，要不斷滴眼藥水，半小時滴一次，即一日要滴48次，我和老公要輪更，又要校定鬧鐘。這段日子都足有一個月多，大家也辛苦。」

意外令Stephanie左眼失去9成視力，整個升小六的暑假都在家休養，媽媽指女兒因為依賴右眼看東西，讀書容易疲累，但難得是她讀書成績卻愈來愈好。而回望該段痛苦治療日子，Stephanie就感激父母照顧和鼓勵，以及哥哥及妹妹對她格外遷就。

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愛自彈自唱屢獲唱歌獎項

視力受損，她唯有接受和慢慢適應。「康復後左眼瞳孔都有疤㾗，所以中四開始我在左眼戴了一隻鞏膜鏡，現在都似隔著塊磨砂玻璃看東西一樣。」小妮子如此形容。「回家除下鞏膜鏡後，左眼視野排常模糊，令人疲累而且頭暈，有時會很不開心，但我覺得這些都是成長的關卡，是可以跨過的。」

看過Stephanie自彈自唱的片段，發覺平時樸素的她頓時變成另一個人般，在鋼琴後的她成熟嫵媚，用優美歌聲及琴韻帶觀眾走進她的內心世界般。原來她受爸爸影響，3歲起接觸鋼琴，而6歲時，在母親鼓勵下參加了香港優秀兒童合唱團，一學6年，曾演出《仙樂飄飄處處聞》、《綠野仙蹤》及《孤雛淚》等音樂劇。

Stephanie小六時在鋼琴八級考試取得優異成績，而目前她更去到演奏級階段。不過，她就表示仍未試過完整地創作一首歌，只是喜歡把流行歌曲改編至更適合自彈自唱而已。

為何如此熱愛音樂？她的答案是：「音樂給機會我和自己溝通，express自己的感情，令我更加了解自己。我還可以透過音樂，把自己的故事和人分享。」她舉例說試過在中學社際音樂比賽把The Script的《Flares》改編演唱，帶出遇到困難時不可輕言放棄，因為總有人默默在支持自己的訊息，有同學聽後大表共鳴令她甚欣慰。

她近幾年在香港及海外參加了11項唱歌比賽，不少更獲得冠軍，如2019年她獲得到美國參加世界表演藝術錦標賽的機會，更在自彈自唱（流行曲、饒舌、搖滾）項目取得銀獎。她指出，當時來自世界各地的參賽者達3千人，令她親身感受到音樂能把不同文化共融的巨大力量。

籃球隊員互相激勵

另一方面，Stephanie也是籃球女將，是校隊成員，2018年就贏得香港學界體育聯會荃灣及離島區校際女子甲組籃球賽亞軍。她笑說愛籃球的玩法多變：「雖然我不適合射波，但可以傳波、可以擋波來攞分。我特別喜歡團隊的感覺，一班隊友在我參加音樂比賽時也很支持我。大家平日會互相鼓勵，認識到這班朋友，我感到很幸運。」

作為應屆DSE學生，Stephanie已有打算往美國升學，目標是報讀音樂，以及探索其他有興趣的科目，如心理學。「如有機會，我也希望可以在音樂行業發展。」

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回望傷病的打擊，Stephanie就態度豁達：「我覺得人生有很多事都控制不到，視乎你如何面對。就像我媽媽在我患病時一直都很積極照顧我。如果她當時很消極，對我醫病是無幫助的。是媽媽一直以身教形式，令我知道當你遇到不同問題時，用哪種心態去面對才最重要。」看到母親熱心參加扶輪社的服務，以及在不同學校做過家教會義工，Stephanie在課餘也經常參與義工服務、籌款表演，以綿力幫助有需要的人。

母親身教樂觀克服難關

Stephanie媽媽坦言自身也是有很多經歷的人：「我6歲時，父母就意外過身，我都面對過很多不同的艱難，我克服到，也因此提升了自信，所以很視乎你點睇那件事。」作為媽媽，對於女兒經歷的病患，她當然心痛：「她之前遇過那些病痛，對她是很大的折磨，慶幸都算走過了。」她相信每個人經歷的每個階段都有其意義，對於女兒跨過重重險阻愈變愈堅強，她就期望女兒有能力鼓勵別人、幫助有需要的人士。

記者：胡慧雯