【抗癌勇士】幼患血癌再失九成視力仍奮戰人生　18歲女生：活著便好別輕易對生活絕望

▲ 「香港傑出學生選舉2019-20」10位得獎者之一的林梓穎（Stephanie），雖然曾患癌，左眼因意外視力受損，仍無阻她享受生命，無論在學業、歌唱抑或籃球方面都表現出色。

「香港傑出學生選舉2019-20」10位得獎者之一的林梓穎（Stephanie）是一位開朗積極的中六女生，熱愛自彈自唱、打籃球，而且讀書了得。其實她過去18年來，曾飽受血癌、視障等打擊，幸好她都一一克服過來，還愈戰愈強，在各大歌唱比賽中屢獲奬項。

對於獲選「香港傑出學生」，林梓穎說希望其經歷能鼓勵大家：「不要一下子就對生活感到絕望，只要人仍活着，還有很多可能性。」

「能夠成為finalists的同學，很多都很優秀，我能夠攞獎，都有點驚訝。」就讀荃灣官立中學中六的林梓穎謙虛地說。她今次是獲學校推薦報名由青苗基金主辦、獅球教育基金會支持的「香港傑出學生選舉」，之後通過筆試、評選日營、分享及面試等環節，才獲選為10名得獎學生之一。

▲ Stephanie媽媽形容女兒為人謙虛、同理心強，唱歌打籃球和學業都有好成績，是次獲選「香港傑出學生」實至名歸。她寄望女兒服務社會，有能力就幫助有需要的人。（黃建輝攝）

「因為我之前有病，所以我今次得獎，希望會對其他病人起鼓勵作用。」Stephanie分享說：「有病，當然要很努力去戰勝病魔，但千萬不要一下子就對生活感到絕望，只要人仍然在世，還會有很多可能性的。」

20個月大患血癌

事實是，Stephanie的成長苦樂交纏，既獲得許多榮耀，但同時也承受過不少苦楚。在她只有20個月大時，醫生發現她有白血病（即血癌），要接受3年化療。她苦笑說當時年紀太小，所有經歷都是從母親口中得知，她只記得每次打針後總有糖果吃。

但對Stephanie媽媽來說，身懷六甲期間帶着未夠兩歲的女兒東奔西走求醫，卻是刻骨銘心的回憶。「那時她經常發燒，食完藥都不退燒，又面青唇白。」媽媽記得最初遇上一個實習醫生，只驗大便，未找出病因。之後，她帶女兒見港安醫院的一個教授，驗了血，懷疑她是白血病，即時轉介去浸會醫院。

「醫生確定她患上白血病，再轉介她去在威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。我那刻覺得好似被宣判咁，即時呆了。」 Stephanie媽媽憶起24小時內去了3間醫院的焦慮心情，她也忍不住流下淚來。

媽媽說Stephanie 3歲仍在接受化療期間，曾因為不小心在床上跌下來而斷了左邊大髀骨，在骨科病房住院49日。「她是很開心的細路，見到父母時試過在床上很靈敏地轉來轉去。」

▲ Stephanie小五時因意外令左眼受感染，視力受損一片模糊，平日主要靠右眼看世界。（黃建輝攝）

小五染眼疾左眼失9成視力

幸好Stephanie的傷病都復元得好，而她也有很多愛好：唱歌、鋼琴、運動和閱讀。她小時候在田徑短跑有好成績，高小時開始愛上籃球。然而，當她以為一切疾患都畫上句號時，她在讀小五的時候就因為戴隱形矯視鏡而弄損左眼。

「我因為近視增長很快，便在睡覺時戴矯視鏡，可是我不小心捽眼而弄傷左眼感染了疱疹菌， 醫了3個月，當我以為康復的時候，就去游龍舟水，結果阿米巴變形蟲入眼。」

媽媽清楚記得事件後，女兒的左眼情況惡化很快：「試過黑眼珠變白眼珠，去威爾斯睇眼科，出院後，要不斷滴眼藥水，半小時滴一次，即一日要滴48次，我和老公要輪更，又要校定鬧鐘。這段日子都足有一個月多，大家也辛苦。」

意外令Stephanie左眼失去9成視力，整個升小六的暑假都在家休養，媽媽指女兒因為依賴右眼看東西，讀書容易疲累，但難得是她讀書成績卻愈來愈好。而回望該段痛苦治療日子，Stephanie就感激父母照顧和鼓勵，以及哥哥及妹妹對她格外遷就。

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愛自彈自唱屢獲唱歌獎項

視力受損，她唯有接受和慢慢適應。「康復後左眼瞳孔都有疤㾗，所以中四開始我在左眼戴了一隻鞏膜鏡，現在都似隔著塊磨砂玻璃看東西一樣。」小妮子如此形容。「回家除下鞏膜鏡後，左眼視野排常模糊，令人疲累而且頭暈，有時會很不開心，但我覺得這些都是成長的關卡，是可以跨過的。」

看過Stephanie自彈自唱的片段，發覺平時樸素的她頓時變成另一個人般，在鋼琴後的她成熟嫵媚，用優美歌聲及琴韻帶觀眾走進她的內心世界般。原來她受爸爸影響，3歲起接觸鋼琴，而6歲時，在母親鼓勵下參加了香港優秀兒童合唱團，一學6年，曾演出《仙樂飄飄處處聞》、《綠野仙蹤》及《孤雛淚》等音樂劇。

Stephanie小六時在鋼琴八級考試取得優異成績，而目前她更去到演奏級階段。不過，她就表示仍未試過完整地創作一首歌，只是喜歡把流行歌曲改編至更適合自彈自唱而已。

為何如此熱愛音樂？她的答案是：「音樂給機會我和自己溝通，express自己的感情，令我更加了解自己。我還可以透過音樂，把自己的故事和人分享。」她舉例說試過在中學社際音樂比賽把The Script的《Flares》改編演唱，帶出遇到困難時不可輕言放棄，因為總有人默默在支持自己的訊息，有同學聽後大表共鳴令她甚欣慰。

她近幾年在香港及海外參加了11項唱歌比賽，不少更獲得冠軍，如2019年她獲得到美國參加世界表演藝術錦標賽的機會，更在自彈自唱（流行曲、饒舌、搖滾）項目取得銀獎。她指出，當時來自世界各地的參賽者達3千人，令她親身感受到音樂能把不同文化共融的巨大力量。

籃球隊員互相激勵

另一方面，Stephanie也是籃球女將，是校隊成員，2018年就贏得香港學界體育聯會荃灣及離島區校際女子甲組籃球賽亞軍。她笑說愛籃球的玩法多變：「雖然我不適合射波，但可以傳波、可以擋波來攞分。我特別喜歡團隊的感覺，一班隊友在我參加音樂比賽時也很支持我。大家平日會互相鼓勵，認識到這班朋友，我感到很幸運。」

作為應屆DSE學生，Stephanie已有打算往美國升學，目標是報讀音樂，以及探索其他有興趣的科目，如心理學。「如有機會，我也希望可以在音樂行業發展。」

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回望傷病的打擊，Stephanie就態度豁達：「我覺得人生有很多事都控制不到，視乎你如何面對。就像我媽媽在我患病時一直都很積極照顧我。如果她當時很消極，對我醫病是無幫助的。是媽媽一直以身教形式，令我知道當你遇到不同問題時，用哪種心態去面對才最重要。」看到母親熱心參加扶輪社的服務，以及在不同學校做過家教會義工，Stephanie在課餘也經常參與義工服務、籌款表演，以綿力幫助有需要的人。

母親身教樂觀克服難關

Stephanie媽媽坦言自身也是有很多經歷的人：「我6歲時，父母就意外過身，我都面對過很多不同的艱難，我克服到，也因此提升了自信，所以很視乎你點睇那件事。」作為媽媽，對於女兒經歷的病患，她當然心痛：「她之前遇過那些病痛，對她是很大的折磨，慶幸都算走過了。」她相信每個人經歷的每個階段都有其意義，對於女兒跨過重重險阻愈變愈堅強，她就期望女兒有能力鼓勵別人、幫助有需要的人士。

記者：胡慧雯