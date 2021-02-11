【年輕創業】爸爸患淋巴癌吞嚥困難瘦剩80磅　90後孝順仔鑽研美味軟餐創業助同路人

▲ 26歲的何浩德（Francis）早年爸爸患淋巴癌吞嚥困難，為了氹他吃東西鑽研好味軟餐食物，及後決定創業。

燒乳豬片、港式叉燒、灌湯餃、海南雞髀……眼前的餸菜外表雖然不是食物的原形，質感軟綿，入口即融，但味道卻是一樣。它們是軟餐食物，由26歲的何浩德（Francis）研製。Francis年紀輕輕已是公司老闆，從小已有志投身飲食業，在早年因爸爸患淋巴癌吞嚥困難，為了氹爸爸吃東西，去找尋軟餐食物，過程重重波折，及後決定推動本港的軟餐革命，幫助有需要的人。

▲ Francis與媽媽Peggy一起創業，媽媽主要負責市場管理，兒子主力負責食品研發，母子分工合作。（湯炳強攝）

從小有志投入餐飲業

Francis跟媽媽Peggy母子檔一起於2019創辦了「幸福元氣」。軟餐在亞洲地區日本、台灣發展較成熟，在香港屬新興的，Francis是因為爸爸在2018年患癌，機緣巧合下才接觸了軟餐。讀書時期，15、16歲他曾在連鎖快餐店兼職，深感興趣在飲食業，在等待DSE放榜，預計成績不理想，他決定投考澳洲的Blue Mountains International Hotel Management School修讀酒店管理課程。

及後回港在酒店工作，Francis發現工作環境壓力及氣氛不似預期，19歲時毅然花了大約3萬元，月租3、4千元的迷你辦公室，創業網上銷售餐飲用品。Francis回想當時自己是亂碰亂撞。

▲ Francis一家。爸爸數年前曾患上淋巴癌，咀嚼力差需吃軟餐。（湯炳強攝）

爸爸患淋巴癌咀嚼力差

他有段時間難以平衡工作，因為爸爸Bill患了淋巴癌，曾危急入住ICU深切治療部，之後捱到好轉，可惜當時沒有咀嚼能力，一家人，包括他、哥哥及媽媽非常憂心。醫生叮嚀家人要準備軟餐，讓吞嚥能力差的爸爸也能吸收營養。全家總動員尋遍香港可以售賣護理食品的地方，研發坊間不同的煮食方法，每日6次不間斷去街市買新鮮材料烹調。Francis回想當時全家人如「盲頭烏蠅」方寸大亂。

醫生要求軟餐，上網找了很多資料，看了很多國家地方的影片，主要食譜教人如何製作，有的混入專用粉，有的教你用攪拌機將食物打成蓉……

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抗拒難食軟餐

可是對於有要求的爸爸來說，他平日喜愛喝湯、吃香嘗鮮，家人製作的軟餐都不討好，只是吃了數口而已，雖然沒有多說甚麼，但家人心痛患癌的爸爸未能吸收營養去抗病。

爸爸很愛吃排骨，但要合他口味才行，我第一道煮的軟餐是排骨配不同蔬菜，我已經將3款材料分開弄成泥，而不是拌勻一起，但爸爸都是不吃。全家每日試煮5、6款餸，可是消瘦的爸爸不願多吃，很心痛……

▲ 創立「幸福元氣」公司的理念是希望咀嚼力差的長者或有需要人士，也可以吃到富營養美食。（湯炳強攝）

身高逾1.9米的Francis表示爸爸沒有他般高，但至少高1.8米，爸爸患病接受化療，加上不多吃食物，體重原本大約160磅跌到當時只有約80磅。全家人心思都在烹調軟餐上，經過不斷失敗與嘗試，有次Francis煮了一道美食讓爸爸胃口大開。

我做了三文魚佐荷蘭汁配上BB露筍，我先將三文魚烤焗，才將它壓爛弄成泥狀，再花心思擺盤上，不是純粹蒸烚壓爛。過了好一陣子問爸爸，他說烤焗後乾身少了水份，整成泥都很香口。

▲ 不時推出應節食品，包括新年盛盒。（湯炳強攝）

全家一起鑽研食物

爸爸的經歷，全家照顧者都感到徬惶，Francis明白到病者的每一餐，都是一個康復的重要過程，營養之外，食物味道同樣不能輕視。有志飲食業的他決定為有需要人士在飲食上作改革。

2019年，Francis成立日本直送即食軟餐平台「幸福元氣」，取得日本品牌的香港獨家代理。始終對象是港人，Francis研發港式味道，去年設立食物工場，推出多款在地美食，如叉燒、灌湯餃、咕嚕肉、壽桃包等，亦有海南雞髀、日式雞等，更不時會有應節的限定食品如月餅、鮑魚、盆菜等。

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軟餐同樣著重烹調功夫

Francis表示食物工程都會照足原先的烹調方法，叉燒真的是用了叉燒醬去燒，切去燶邊位再用專利方法製成軟餐。又如海南雞髀用上正宗海南雞的製法，功夫也不少，之後將材料倒入模具塑形。他重要的工作一環就是試食，問及他最愛吃甚麼，他表示跟媽媽都喜歡吃帶子灌湯餃。

湯是我們自己熬的雞湯，帶子真的原粒帶子製作，始終食物變成泥狀會縮少了約7成，所以這粒帶子用料很足。

▲ 現時「幸福元氣」員工約20人，包括圖中的同事。（湯炳強攝）

記者試食帶子灌湯餃軟餐，食物味道跟上茶樓吃到的一樣，雞湯香濃，只是質感入口即化，輕咬已呈軟身綿密的泥狀。

▲ Francis跟媽媽都喜歡吃帶子灌湯餃。（湯炳強攝）

現時軟餐食品有供應予很多院舍，給咀嚼力差的長者及病患者，會陸續擴充銷售點，方便更多有需要人士也可以享受美食。Francis回想爸爸跟家人難捱的經歷，成就了今天的他。爸爸現時戰勝癌魔，健康的他可以嘴饞地享用正常美食，雖然沒有參與「幸福元氣」業務，但成為公司的顧問。

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記者︰顏紫燕