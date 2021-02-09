東鐵線旺角東站至紅磡站本月21日暫停服務　港鐵籲乘客改搭其他替代路線

▲ 東鐵線旺角東站至紅磡站本月21日暫停服務。（資料圖片）

為配合東鐵線過海段的關鍵工程，港鐵需在10個指定星期日暫停來往旺角東站至紅磡站的列車服務，第2次暫停服務的星期日已訂為下周日（21日）。港鐵呼籲，需要往來旺角東站及紅磡站的乘客預早規劃行程，及優先使用港鐵替代路線，讓行程更暢順。

當日往來紅磡站及東鐵綫沿途各站的乘客，可改用荃灣線、觀塘線或西鐵線，並於九龍塘站、太子站、旺角站、美孚站或尖東站轉車，繼續行程。港鐵當日亦會安排免費接駁巴士點對點來回行走紅磡站及九龍塘站。由於接駁巴士的運載能力遠低於鐵路，其運作效率亦受制於路面情況，預計乘客的車程需時較長，所以鼓勵乘客當日使用港鐵替代路綫，令行程更為暢順。

公司會實施特別票務安排，避免乘客因為乘搭免費接駁巴士，導致分拆車程而需多付額外車資。工程人員亦已進一步審視及調較收費系統設定，務求確保運作暢順。乘客如有票務查詢，可前往客務中心尋求職員協助。

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責任編輯：陳子謙