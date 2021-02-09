涉將軍澳警署外非法集結　餐廳經理囚5個月青年判更生

▲ 兩青年涉於將軍澳警署外非法集結，今於觀塘裁判法院被判監及更生中心。(經濟日報資料圖片)

前年8月11日有人在將軍澳警署外聚集，當中有人燒衣、叫囂及以鐳射筆射向警員，事件中25歲餐廳經理及18歲學生被控非法集結罪，兩人另外分別涉以鐳射筆射中警員眼睛被控阻差辦公罪，以及藏有鐳射筆被控管有攻擊性武器罪，早前被裁定罪名成立，今（9日）於觀塘裁判法院分別被判監5個月及更生中心。裁判官判刑時指，事件歷時10多分鐘，規模及案發長度並非同類案件中最嚴重。

兩名被告為25歲餐廳經理譚浩義及18歲學生謝至禮，兩人被控1項非法集結罪。控罪指他們於2019年8月11日，在將軍澳佳景路 9 號浩明苑地下外與其他不知名人士參與非法集結。

譚另被控1項阻差辦公罪，謝則另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有1個能發出激光光束的裝置。被告早前否認控罪，經審訊後被裁定所有罪名成立。

辯方求情時指，被告譚浩義在場出現時間短暫，並沒有預先計劃事件，譚為附近居民，從其衣著及裝束顯示，他並非故意參與示威；背景報告指被告4年前開始工作，並無參與其他社運等，僅因好奇及貪玩犯案，被告正就讀專上課程，會繼續學業及承諾會奉公守法。

至於另1名被告謝至禮，辯方引述其勞教中心報告指他不適合入勞教中心，更生中心報告則指被告心理上適合更生，望裁判官接納報告建議判刑；代表律師指謝有過度活躍症，學業上曾遇困難，但轉往寄宿學校後有進步，現正準備考文憑試。兩名被告犯案情節在同類案中屬於較輕，望法庭接納報告建議判刑。

裁判官梁少玲今判刑時指，參考過上訴庭數個案例，當中提及判刑時不只要考慮個別被告行為，亦要考慮集結的整體情況。

裁判官表示，譚以鐳射筆射向警員，有短暫時間視線受阻，沒有受傷已屬幸運，譚又於警員作出警告後，仍繼續用鐳射筆照射，人群亦未有散去，現場情緒更為高漲，譚參與、支持及助長了集結的行為；而謝當時亦以手指向警署，其行為延續了集結，但事件歷時10多分鐘，規模及案發長度並非同類案件中最嚴重。

裁判官考慮過求情及被告背景後，認為譚沒有減刑因素，判譚就兩項控罪判監共5個月。裁判官指考慮到謝的年紀及報告內容，認為更生中心最為適合，故判謝入更生中心。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

