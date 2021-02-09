【確診大廈】石硤尾邨美映樓錄5宗個案　被圍封鰂魚涌惠利大廈增3宗個案

▲ 紅磡海逸豪園出現確診個案。(程志遠攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(9日)零時零分，中心正調查26宗新增新冠肺炎確診個案，其中5宗為輸入個案。至今本港個案累計10,694宗，包括10,693宗確診個案和1宗疑似個案。

中心晚上交代患者住址，被圍封強制檢測的鰂魚涌惠利大廈有3宗個案、紅磡海逸豪園1座亦錄得個案、石硤尾邨美映樓佔最多，有5宗個案。

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港島

東區 鰂魚涌惠利大廈x3

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黃大仙區x1 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓 九龍城區x1 紅磡海逸豪園1座 觀塘區x4 牛頭角牛頭角上邨常興樓

觀塘安泰邨明泰樓x2

觀塘安泰邨服務設施大樓保良局安泰復康中心 深水埗區x5 石硤尾石硤尾邨美映樓x5

新界

元朗區x3 元朗灰沙圍屏唐花園

元朗南邊圍一里1號

天水圍天恩邨恩慈樓 離島區x1 東涌映灣園3期-悅濤軒9座 北區x1 粉嶺馬屎埔西村

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責任編輯：蘇文軒