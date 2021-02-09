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【確診大廈】石硤尾邨美映樓錄5宗個案　被圍封鰂魚涌惠利大廈增3宗個案

社會 19:54 2021/02/09

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

紅磡海逸豪園出現確診個案。(程志遠攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(9日)零時零分，中心正調查26宗新增新冠肺炎確診個案，其中5宗為輸入個案。至今本港個案累計10,694宗，包括10,693宗確診個案和1宗疑似個案。

中心晚上交代患者住址，被圍封強制檢測的鰂魚涌惠利大廈有3宗個案、紅磡海逸豪園1座亦錄得個案、石硤尾邨美映樓佔最多，有5宗個案。

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港島

東區

  • 鰂魚涌惠利大廈x3

九龍

黃大仙區x1

  • 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓  

 

九龍城區x1

  • 紅磡海逸豪園1座

觀塘區x4

  • 牛頭角牛頭角上邨常興樓
  • 觀塘安泰邨明泰樓x2
  • 觀塘安泰邨服務設施大樓保良局安泰復康中心

深水埗區x5

  • 石硤尾石硤尾邨美映樓x5

新界

元朗區x3

  • 元朗灰沙圍屏唐花園
  • 元朗南邊圍一里1號
  • 天水圍天恩邨恩慈樓

離島區x1

  • 東涌映灣園3期-悅濤軒9座

北區x1

  • 粉嶺馬屎埔西村 

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責任編輯：蘇文軒

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