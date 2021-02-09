【確診大廈】石硤尾邨美映樓錄5宗個案 被圍封鰂魚涌惠利大廈增3宗個案
社會 19:54 2021/02/09
衞生署衞生防護中心公布，截至今日(9日)零時零分，中心正調查26宗新增新冠肺炎確診個案，其中5宗為輸入個案。至今本港個案累計10,694宗，包括10,693宗確診個案和1宗疑似個案。
中心晚上交代患者住址，被圍封強制檢測的鰂魚涌惠利大廈有3宗個案、紅磡海逸豪園1座亦錄得個案、石硤尾邨美映樓佔最多，有5宗個案。
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港島
東區
- 鰂魚涌惠利大廈x3
九龍
黃大仙區x1
- 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓
九龍城區x1
- 紅磡海逸豪園1座
觀塘區x4
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 觀塘安泰邨明泰樓x2
- 觀塘安泰邨服務設施大樓保良局安泰復康中心
深水埗區x5
- 石硤尾石硤尾邨美映樓x5
新界
元朗區x3
- 元朗灰沙圍屏唐花園
- 元朗南邊圍一里1號
- 天水圍天恩邨恩慈樓
離島區x1
- 東涌映灣園3期-悅濤軒9座
北區x1
- 粉嶺馬屎埔西村
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責任編輯：蘇文軒