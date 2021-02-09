【學生身體檢查】衞生署外判承辦商為學生照脊柱X光　無使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置

▲ 衞生署外判承辦商為學生照脊柱X光時，無使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。（經濟日報資料圖片）

衞生署外判的一所承辦商，為學生照脊柱X光時，無使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置，署方要求承辦商遵從合約，確保符合要求，並會繼續跟進和密切監察承辦商的表現。

衞生署指，學生健康服務自去年11月起，將其脊柱側彎檢查的X光服務外判予一所承辦商，合約要求承辦商為學生進行脊柱X光檢查時，須同時使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。惟學生健康服務於今年年1月檢視學生X光片時，首次發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦察覺未有使用生殖腺屏蔽裝置，已即時要求承辦商糾正問題，確保符合有關合約要求。

衞生署發言人解釋，進行單一次脊柱X光檢查的輻射劑量屬於低，雖然使用屏蔽裝置或可進一步減低輻射劑量，但即使在單一次脊柱X光檢查沒有使用相關屏蔽裝置，其額外健康風險，如有，亦極低。

發言人續言，若沒有使用相關屏蔽裝置，其額外輻射劑量約相當於香港市民每年接受的天然背景輻射量的1/10；或相當於乘搭一至兩程來回香港和紐約航班所接受到的天然背景輻射量。

衞生署正聯絡並告知受影響的學生或其家長有關事件，曾於去年11月23日至今年1月12日經學生健康服務轉介至承辦商作脊柱X光檢查的學生和其家長如有查詢，可於辦公時間內致電學生健康服務電話3163 4612。

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記者：陳曉瑩