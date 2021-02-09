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【樂園重開有望】香港迪士尼安排演藝人員做病毒檢測　料開園後員工需「兩周一檢」

社會 21:20 2021/02/09

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香港迪士尼樂園自本港發疫情以來，已3度閉園。（經濟日報資料圖片）

本港現行防疫措施將於年初六（17日）屆滿，消息指港府考慮放寬部分限聚措施，本港兩大主題樂園，包括香港迪士尼樂園及海洋公園或重開有望，但員工或需定期做病毒檢測。香港迪士尼樂園表示，將安排為演藝人員進行病毒檢測，以為開園做準備；又料開園後員工需「兩周一檢」。

香港迪士尼樂園回覆TOPick查詢時表示，為了積極準備樂園重開，園方將安排為演藝人員進行病毒檢測。

樂園發言人指，現時政府部門因應本港其他主要場所重開而實施的最新防疫措施，當中規定有關處所須安排涉及處所運作的員工每14天進行一次病毒檢測，園方預計樂園重開及酒店繼續營運亦須符合類近規定。

發言人說，現階段仍等待政府公布樂園重開的相關指引，但同時亦根據現有資訊，按政府未來新指引可能要求的守則，籌備樂園重開。樂園會按政府及衛生部門發出的最新指引及條例，在情況許可下盡快重開。

點擊即睇香港迪士尼樂園的圖片：

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據了解，香港迪士尼樂園今日（9日）向員工發出有關樂園重開準備及員工檢測安排的內部通知。網上有消息傳出，園方將安排所有演藝人員進行新冠肺炎病毒檢測，以為重開及本港最新防疫措施做準備，有關人員或需在開園後每14日進行一次檢測，否則將需要放取年假或無薪假，直至檢測規定取消。

自去年1月爆發新冠肺炎疫情以來，香港迪士尼樂園及海洋公園一年內因為疫情嚴峻而經歷3次閉園，兩個公園由去年至今的開放迎客時間只有大約4個月。

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記者：陳曉瑩

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