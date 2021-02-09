  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 23:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌勇士】沙排健將半年新療法戰勝血癌復發　劉梓浩：我康復啦

社會 22:23 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

劉梓浩（右）去年7月血癌復發，接受新標靶藥半年治療後，今日宣布康復。（劉梓浩fb圖片）

香港男子沙灘排球代表劉梓浩去年7月證實因血癌復發而眾籌60萬元醫藥費，作使用新標靶藥用費，最終僅一天時間籌款額比目標超額3倍多，達250萬元。事隔半年即傳來喜訊，劉梓浩今晚（9日）在Facebook專頁上公布康復的消息，又趁農曆新年將至，順道與市民拜早年，並預告自己會「在牛年精精神神回歸大家眼前」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

他又指，經接受嶄新療法後療效理想，現處於休養期中，需要覆診確保身體狀況正常，但因身體免疫力欠佳，所以大部分時間都留在家中以免受到感染。

劉梓浩在2018年出戰雅加達亞運會期間身體不適，被迫與隊友王沛林退賽，返港後證實患有血癌，接受第一次骨髓移植手術後曾經康復，及至今年7月初復發。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【抗癌勇士】沙排健將血癌復發網上眾籌醫藥費超額3倍　劉梓浩：深深體會人間有愛
12:15 2020/08/04
【抗癌勇士】沙排健將血癌復發網上眾籌醫藥費超額3倍　劉梓浩：深深體會人間有愛
【抗癌勇士】沙排港將劉梓浩血癌復發再戰病魔　亞運拍檔王沛林鼓勵：呢場比賽一定贏
12:59 2020/07/02
【抗癌勇士】沙排港將劉梓浩血癌復發再戰病魔　亞運拍檔王沛林鼓勵：呢場比賽一定贏
【亞運2018】沙排港隊劉梓浩接受治療暫別亞運：會將勇氣帶到病床上
11:49 2018/08/27
【亞運2018】沙排港隊劉梓浩接受治療暫別亞運：會將勇氣帶到病床上
血癌 排球 標靶藥 手術

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士