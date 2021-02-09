【抗癌勇士】沙排健將半年新療法戰勝血癌復發　劉梓浩：我康復啦

▲ 劉梓浩（右）去年7月血癌復發，接受新標靶藥半年治療後，今日宣布康復。（劉梓浩fb圖片）

香港男子沙灘排球代表劉梓浩去年7月證實因血癌復發而眾籌60萬元醫藥費，作使用新標靶藥用費，最終僅一天時間籌款額比目標超額3倍多，達250萬元。事隔半年即傳來喜訊，劉梓浩今晚（9日）在Facebook專頁上公布康復的消息，又趁農曆新年將至，順道與市民拜早年，並預告自己會「在牛年精精神神回歸大家眼前」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他又指，經接受嶄新療法後療效理想，現處於休養期中，需要覆診確保身體狀況正常，但因身體免疫力欠佳，所以大部分時間都留在家中以免受到感染。

劉梓浩在2018年出戰雅加達亞運會期間身體不適，被迫與隊友王沛林退賽，返港後證實患有血癌，接受第一次骨髓移植手術後曾經康復，及至今年7月初復發。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙