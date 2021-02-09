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調查發現市民新春減消費及利是預算比例創16年新高　37%市民減派利是預算

社會 22:31 2021/02/09

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有機構於2月1日至8日期間成功訪問了1,044名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見，結果顯示逾半市民減新春消費、37%市民減派利是預算，兩者比例同創16年新高。(經濟日報資料圖片)

農曆新年將至，派利是是傳統習俗之一，有機構於2月1日至8日期間成功訪問了1,044名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見，結果顯示逾半市民減新春消費、37%市民減派利是預算，兩者比例同創16年新高。

香港研究協會調查發現，51%受訪者預計今年農曆新年的消費會較去年「減少」，比例創16年新高；表示消費與去年「差不多」的佔31%；而表示消費會「增加」的僅佔12%；「未決定」及「無意見」則合共佔7%。調查亦發現有62%受訪者表示會「減少」旅遊和娛樂的開支，亦有54%受訪者表示消遣開支都會減少，結果顯示今年農曆新年多數市民消費意欲疲弱對旅遊業、娛樂及康樂服務業的造成打擊。

至於派利是的金額預算，有37%的受訪者預計今年「派利是」的金額會較去年「減少」，比例同樣創16年新高；表示金額跟往年「差不多」的受訪者佔46%；表示金額有所「增加」的受訪者則僅佔13%，而「無意見」的則佔5%。對於會否使用電子錢包派發利是合共有86%「派利是」的受訪者表示「一定不會」和「多數不會」，表示「一定會」和「多數 會」的合共僅佔7%，結果顯示電子利是在本港尚未普及。

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責任編輯：洪芷晴

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