【洗衣機虐貓】涉將家貓放入已開動洗衣機　港姐冠軍黃嘉雯胞姊獲准保釋候查

▲ 網上流出一段將貓隻放入洗衣機的片段。

昨日(8日)網上瘋傳「港女惡搞洗貓」短片，片中貓主稱所養的短毛貓隨處便溺，於是把牠關在洗衣機，然後開轉動滾筒約14秒的短片以作懲戒。警方昨日於天水圍區一住宅單位拘捕一名28歲姓黃女貓主，涉嫌殘酷對待動物，案件交由元朗警區專責處理虐待動物案的刑事調查隊第六隊人員跟進調查。該名被捕女子已被獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

據悉，貓主為2019年港姐冠軍黃嘉雯胞姐Yuki Wong，片段放上網後即由來大批網民指摘，並被發現片中的，黃嘉雯後來亦向傳媒承認事件，坦承姐姐Yuki家有一隻貓，但不知對方將貓放入洗衣機。

警方指，涉事短毛貓經愛護動物協會初步檢查，身上無任何表面傷痕，並已由愛護動物協會帶走，待獸醫作進一步檢查。

警方重申，殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物使任何動物受到不必要的痛苦，最高可處罰款20萬及監禁三年。

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責任編輯：蘇文軒