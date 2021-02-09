【非洲豬瘟】元朗黃泥墩豬埸驗出非洲豬瘟　漁護署今公布將銷毀豬場內所有豬隻

​元朗黃泥墩一個持牌豬場日前於兩個不同的豬舍檢出數個非洲豬瘟病毒陽性反應樣本，漁農自然護理署今日公布將銷毀豬場內所有豬隻。



署方指，漁護署首先於2月4日在該豬場一個獨立豬舍檢測出6個豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，繼而在2月6日在另一個豬舍再檢測出兩個樣本呈陽性反應，顯示病毒已經有在該豬場內擴散的跡象。漁護署在諮詢相關國際專家意見後，認為較審慎的做法，是把豬場內所有豬隻全數銷毀。



該豬場自檢出非洲豬瘟病毒後一直被禁止運出豬隻，而銷毀豬場內所有豬隻則為審慎的做法。署方已經與持份者溝通，並通知他們有關決定。該署會根據非洲豬瘟應變方案，按現場實際情況有序地盡快把場內餘下約3000頭豬隻全數銷毀，並按既定機制向豬隻擁有人作出補償。



署方又指，該豬場3公里內的其他3個豬場，目前為止從其豬隻取得的樣本的檢測結果均為陰性，漁護署巡查時亦無發現豬隻有異常情況，因此決定容許該3個豬場的豬隻可運往屠房。為審慎起見，漁護署會在該3個豬場運出豬隻前派員檢查，以確定豬隻的健康情況良好才可運往屠房，並要求該三個豬場的運豬車不能同時到其他豬場運送豬隻，離開屠宰場時必須進行徹底清洗及消毒。



漁護署會聯同相關國際專家繼續進行調查及了解非洲豬瘟病毒源頭的工作，並會加強巡查本地豬場及在有需要時進行檢測，以繼續密切監察所有本地豬場的情況。漁護署亦已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知。



漁護署強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。今次個案至目前為止只有一個豬場受影響，屠房運作及整體活豬供應並不會受到影響，其他活豬來源可以填補。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴