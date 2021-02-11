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【死場重生】11個本土品牌團結進駐「富利來」疫下創業　搞手黃鍏冀立榜樣推動港人搞活死場

社會 11:32 2021/02/11

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11個本土品牌團結進駐炮台山「富利來」疫下創業。

位於炮台山充滿80年代懷舊特色的富利來商場，近廿年逐步走向本港十大死場之路，沉寂之際，竟得本地70後設計師黃鍏青睞，並成功說服商場14名業主低價出租逾40鋪位，為有需要港人帶來創業起步希望。由構思至今，不足一年間已有多10間本土商戶進駐，為富利來商場重新注入生氣。

黃鍏形容，商戶間情同家人會互相幫助，強調「最緊要團結」；他又冀樹立榜樣，不介意有人「照辦煮碗」搞活其他死場，只希望「香港有創業機會」。

本地設計師黃鍏游說業主減租原意及過程請看：【下一頁】

除黃鍏帶頭租下鋪位，創立售賣懷舊玩具、生活雜貨、本地有機蔬菜、香薰產品、傳統霓虹光管及提供櫥窗及商標設計的「阿叔商店」外，目前更成功吸引多10間商戶進駐，其中7家已於新年前開張，包括糧油雜貨店「凌壹貳」、插畫店「dodolulu」、售環保再造衣物的「2econd Life／生生記」、售手作飾物及生活雜貨的「八八九九」、售手作刻字鋼手環的「WHITEDO」、售露營用品的「大宿營」，及由藝術家營運的「Mist Gallery」，其將提供小型藝術展覽實驗、藝術文創手作寄賣及工作坊。

餘下3家未開張店鋪包括「淳記手作」，將出售充滿本港特色設計而成的商品、花店，及售二手書、畫作、黑膠唱片及錄音帶的商店。

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義務為富利來商場引入及篩選商戶的黃鍏強調，商戶性質必須不同，但「最緊要團結」，不能各自為政，冀建立友好關係，閒時可聯乘合作、互相幫助或宣傳，他指已獲出售日本品牌Good On的「取社」贊助，由他親自設計屬於富利來商戶的衣服，象徵各租戶情同家人；他又透露，未來將一起設計炮台山地圖：

希望每商戶進來時，會幫這區做些事，建立凝聚力及歸屬感。

黃鍏寄望個人理念能推而廣之，不怕有人仿效，只怕港人失去創業機會：

想做一個榜樣，希望更多香港人將一些死場救返生，等香港有創業機會。

他特別提到，居於區內一名本地有機耕作農夫梁煒堂於疫情下陷入困境，其創立有機農業「香港農友心協會」，過往會獨自一人將新界種植的有機菜運至港島各區，但受疫情影響減少銷量，「利潤微薄，連請人都唔夠，辛苦到唔知點講」；他又引述梁煒堂透露：

知道香港農業將出現斷層，希望有更多年輕人繼承，做到自給自足，唔想香港農業死。

黃鍏與太太隨即決定無條件幫助梁煒堂，推出「香港農友心協會X阿叔商店」聯乘計劃，讓市民以優惠價200元購買每周一新鮮採摘的有機菜籃，強調足夠2人吃5天。

黃鍏與太太隨即決定無條件幫助本地有機耕作農夫梁煒堂（中），推出「香港農友心協會X阿叔商店」聯乘計劃。（受訪者提供）

富利來商場部分店鋪新春期間會暫停營業，全部會於年初四啟市。黃鍏表示，由搞活富利來商場至協助本地農夫均沒有收取一分一毫，只求問心無愧：

有時不用賺錢，都可以有快樂。

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記者：鄧凱文

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