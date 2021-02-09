【通識科改革】教育局指通識科過多時事討論及誤解批判性思考　改革旨在糾正「異化」癥結否認「殺科」

▲ 教育局今日（9日）指坊間對通識科改革的部分說法建基於沒有事實根據的揣測，故發文澄清。（資料圖片）

高中通識科改革方案上周出爐，備受社會關注，教育局今日（9日）在網上發文，指通識科課程推行逾十年，課程內容、教學策略以至考評的問題都有惡化趨勢，包括過多時事討論、過份聚焦政治議題及錯誤解讀「批判性思考」為凡事傾向批判或反對的態度等，形容改革有迫切需要，教育局就通識科接受了專責小組「大部分意見」，再次否認「謀殺」通識科之說，強調改革旨在糾正施教過程中出現「異化」情況的癥結，讓科目回到正軌，從而行穩致遠。

教育局今上載題為「通識教育科改革正面睇（上篇）」文章，指通識科改革雖「獲得社會廣泛支持」，但同時部分媒體與組織對有關科目優化安排作出的評論，部分說法是建基於沒有事實根據的揣測，錯解局方改革科目的原意。

教育局指，現行通識教育科課程開放富彈性，容易被少數人士自行解讀演繹，推行出現「異化」，為人詬病之處包括過多時事討論，學生缺乏系統知識，流於泛泛而談；受公開考試擬題方向的倒流效應影響，討論呈現二元對立，並過份聚焦於政治議題；錯誤解讀「批判性思考」是代表敢於挑戰權威，凡事傾向批判或反對的態度，忽視了建基事實而審慎思考判斷的原則，又指有關批判性思考已於2015年改稱為「明辨性思考」。

教育局續指，課程發展及修訂有其既定機制及程序，政府於去年11月底公布通識科改革主要方向，課程發展議會和考評局隨即成立「重新冠名科目委員會」，負責設計課程，包括不同課題選取的考慮及比重，以及評估和實施策略，強調委員全是教育專業及社會各界具代表性的人士，秉持以學生的利益為依歸，按既定程序、參考專責小組報告書的建議，以及採納專業人士的意見而開展課程修訂的工作，體現專業領航的原則。

教育局又指，專責小組工作近3年，局方在去年12月接納報告，並就通識科接受了專責小組「大部分意見」，對於社會未有共識的項目，教育局定出具體方向，交由課程發展議會及考評局跟進課程及評核的詳情，制定現在建議的課程框架，體現專業領航的原則。

對於坊間形容改革為「殺科」，教育局形容通識科改革以至優化「合情合理」，回應各界期望，獲得社會廣泛支持，從教育專業角度而言，檢討課程成效及針對性地修訂改善，是課程持續完善的必要舉措，若然這種修正行為被誤解為「殺科」手段，「實無視學生的學習需要，亦漠視了教育局提供優質教育的使命和決心」，「如要『謀殺』通識， 取消這科更直接了當」，該科仍然是必修必考，「可見『謀殺通識教育科』之說不攻自破。

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責任編輯：馮琪雅