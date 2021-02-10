疫境求生｜跳舞學校疫下轉攻花藝闢生機　好老闆力保員工飯碗共度難關

▲ 新冠疫情令跳舞學校的生意一落千丈，Russ便嘗試開拓花藝市場，希望能過渡逆境，保住一班員工的飯碗。

TVB正在播放的節目《尋找家香味》，講居港的外國人為了各自的夢想來港打拼。來自新加坡的Tim Russ Fernandez 2004年來港，24歲的他，最初在迪士尼樂園作巡遊表演，後在跳舞學校教班。2014年趁還年輕輸得起，遂成立跳舞學校Russ Dance Factory，一直生意都不俗，但2019年的社會運動再加上去年開始的新冠肺炎疫情，令跳舞學校的生意一落千丈，Russ便嘗試開拓花藝市場，希望能過渡逆境。

Russ的Russ Dance Factory連兼職聘用了26位導師，再加9位員工共35人，當中12人像他一樣是外籍人士，如來自菲律賓及泰國等。高峰期一日有14班，每半小時開一班，連那些下午茶時間如三、四點，也有十多人上堂。「我一間房可以容納30多人，幾乎班班都爆滿，沒有落場時間。」可惜好景不常，2019年的社會運動，就發生在位於銅鑼灣的跳舞學校的樓下，學員都不敢來上堂，怕來了就走不了。

▲ 今年41歲的Russ Fernandez，因為社會運動加疫情，令他開始有回鄉創辦跳舞學校、新加坡香港兩邊走的念頭。（本報資料圖片）

去年疫情，跳舞學校與其他健身室，經常被政府勒令停業，最近這第四波，已停了兩個月。

第一波疫情時停業，第二天我們已開Zoom，我想我們是第一間用Zoom教學的跳舞學校。初時都反應不俗，因大家都好奇。

但疫情持續1年，現時一日雖然約有10班Zoom堂，但學員少至只有3個，最多也只有十多個，與全盛時期相差很遠。

「因為香港人的家都不是很大，跳舞不方便；而且多人在家也是一個問題。」另外，就是接收問題，就算學校能確保WiFi，但學員家的WiFi若出現問題，就會影響上課意慾。

最氣餒是疫情期間多次有警察上門查看要停止上課。「因為政府的指示其實不清楚，一時新聞稿話一間房只能容納兩個人；一時局長又話只要1.5米距離，人數就無限。但警察上到來又話：『為何你們沒有膠板呢？』我們又不是食肆，為何會有膠板呢？」結果，很多學員都害怕被罰款幾千元而不願來上堂。

Russ說業主都很好，願意減租，但減租也於事無補，因為停業就等如零收入。他暫時無結業的計劃，但以前從沒有想過回新加坡開跳舞學校，現在也構思會否兩邊走。「說真的以前無想過，但疫情一直未搞掂，資助又不夠，當然不能全靠政府，因此開始要想另一條路。」

他說新加坡政府一直對人民都頗照顧，就以置業為例，幫你計劃了，只要跟從便可。

相反香港人就要自己爭取，但我很欣賞香港人打不死的精神。其實香港是一個只要肯做，一定有機會給你的地方，只要不怨天怨地，靠自己本事闖一定得。

▲ Russ插的花既傳統又自成一格，連古代的鳳冠也出動。（圖片被訪者提供）

疫情造就展開新項目

或許Russ也感染了香港人的精神，為了養活他一班的職員，他由去年底開始，開展了另一新嘗試。「若不是疫情關係，其實是無咁大勇氣跳出框框，因為日日坐係度都不是辦法。」他一向喜歡花及家居布置，七、八年來，家裏兩星期都會換一次花，而且遇上節日他更形容自己會發癲，將家居布置得靚靚，因為他覺得回到家，見到花及植物，感覺很舒服。

他從沒有學過插花，但就很喜歡看書、睇片，特別喜歡欣賞酒店的花藝。去年聖誕節，幫忙朋友布置太古廣場，客人又受落，結果還有其他商場主動與他聯絡。「我聖誕節也有整花環賣，但因為太忙，沒有落力宣傳。今年新年，就上周開始宣傳，接獲的訂單也過百。」

Russ說他所插的新年花，顏色傳統得來但風格又不是街上常見的，因此被客人受落。「我稱這為The Next Project，我主要在自己及公司的Facebook宣傳，很多學員都買花支持我。」

他設計了幾個式樣，由$300-$2,000不等，但他說每次依樣葫蘆照插，其實是很辛苦困難。「因為視乎你買的花有沒有貨，買回來的花形態不同也有出入，所以要做到與catalogue一模一樣是很困難的。」Russ還說藝術無一個價錢，顧客喜歡你的產品的話，價錢又是另一回事。他希望這門生意如果繼續發展，能支持跳舞學校經營下去。

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尋找家香味：Rempah

來港17年，Russ也懷念家鄉的味道，在灣仔的Rempah Noodles就是他口中的happy place。店舖賣的款式不多，只有叻沙、蝦麵、咖央多士等，而且叻沙也要成$98一碗，但門外就經常排隊。

「我最瘋狂是一星期去兩、三次，因為實在太好食，沒有因為要遷就香港人而將味道改良。而且店內氣氛很好，又播新加坡的radio，就好像回到家中一樣。」

Rempah是香料的意思，是娘惹菜的骨幹，用多種香料混合而成濃厚的醬汁。當中有辣椒、大蒜、紅蔥頭，還可以加入薑黃、羅望子和石栗，各家各派有自己獨門的秘方。而Rempah Noodles除了麵食和多士外，還有售賣金杯，是炸至金黃加入紅蘿蔔、沙葛和豆乾粒如杯狀的地道小食。

記者：何小雲