【新冠肺炎】新增4間餐廳曾有確診者到訪　筲箕灣麥當勞旺角Black Coffee上榜

▲ 新增4間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增26宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，21宗屬本地個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

筲箕灣 東輝大廈 麥當勞（06/02/2021 #10673）

九龍

旺角 百利達廣場 Black Coffee（07/02/2021 #10675）

新界

粉嶺 聯安街39號 水上人生滾粥（06/02/2021 #10681）

元朗 交通廣場 牡丹金閣（07/02/2021 #10686）

其中，筲箕灣東大街東輝大廈麥當勞分店一名員工確診（個案編號：10673），該名僱員最後上班日期為2月6日，餐廳知悉事件後於同日即時關閉，安排進行深層消毒、銷毀所有已開封食材，餐廳部分僱員會按衞生署要求進入檢疫中心隔離，其他僱員將安排 進行病毒測試。餐廳將關閉至另行通知。

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責任編輯：黃泳欣