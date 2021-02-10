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【封區檢測】土瓜灣僑裕大廈僑發大廈「封區」已檢測1700人　小部分樣本仍待核實

社會 09:54 2021/02/10

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（經濟日報資料圖片）

本港疫情持續，政府2月9日晚上再發出限制與檢測宣告，將土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。港府至今日凌晨2時，約1,700名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中；又派員到訪645戶，當中37戶沒人應門，港府會採取措施跟進。

政府於今早7時15分完成強制檢測行動，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測者，如能出示陰性檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測，提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」；政府亦會確認區內所有人已接受強制檢測，並會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

即睇土瓜灣封區昨晚情況：

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翻查資料，僑裕大廈自去年12月起錄得2宗確診個案，分別是第7,588宗的46歲男子，屬將軍澳藍田隧道地盤群組個案；另一宗是第8,105宗的8歲女童，同屬將軍澳藍田隧道地盤群組；過去兩星期已未有再現確診個案，惟卻於污水樣本檢出陽性反應。

港府昨晚連續第10晚引用第599J章，將土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈列作「受限區域」，要求區內居民作檢測，至至今已完成強制檢測行動；同時政府昨日亦發出強制檢測公告，任何人如於1月27日至2月9日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於明日(11日)前接受強制檢測。

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責任編輯：陳正怡

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