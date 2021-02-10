【新年送暖】長者中心搖身一變成年宵市場　職員扮財神駐場「派錢」予老友記

▲ 長者中心搖身一變成年宵市場，職員扮財神駐場「派錢」予老友記。

農曆新年將至，往年逛年宵的指定動作，今年卻受新冠肺炎疫情影響。即使年宵可如期舉行，但人流管制讓大家不能盡興。有長者日間護理中心為了讓長者在院舍內感受節日的氣氛，搖身一變成年宵市場，更有職員扮成財神駐場，乾濕貨齊備，與老友記共享新年的樂趣。

▲ 年宵市場外的花牌設計得很有心思。（鄰舍輔導會 Facebook）

鄰舍輔導會日前於Facebook專頁上載多張照片，指中心職員為了讓長者繼續享受熟悉的社區生活，花心思大搞年宵市場，分享新年之趣。鄰舍輔導會亦表示，

在中心內行年宵，一樣開心。是照顧，也是生活

攤檔設計有心思

▲ 職員變身財神。（鄰舍輔導會 Facebook）

從相片可見，中心場內最少設置6個攤檔，包括即場寫揮春、小食及售賣年花等。更有職員扮成財神在場派「鄰舍幣」予老友記，氣氛樂也融融，貼心舉動打破了一般長者機構予人的刻板形象。除此，攤檔內的佈置別出心裁，不少網民大讚「喺度生活嘅老友記真係好幸福」。

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網民大讚：好有heart！

帖文引來大量網民稱讚職員有心，「用心製作，真係睇到都興奮」「做得好仔細，睇得出你地真係好有heart呀！」及「真係用咗好多心機，剩睇相場面也很熱鬧」。

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責任編輯︰王明芳