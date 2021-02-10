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【疫境有情】親派過年物資予基層家庭　甘比以行善為己任：互相幫助定捱過去

娛樂 11:07 2021/02/10

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香港第二大女富豪、「大劉」劉鑾雄的太太陳凱韻（甘比）助人為樂。

香港第二大女富豪、身家近700億元的陳凱韻（甘比），與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子。而熱愛行善助人的甘比，早前代表「劉鑾雄慈善基金」到劉葉淑婉紀念自修中心，參加「生活援助計劃」，向約100個深水埗基層家庭派發蘿蔔糕、燉湯、麵食、日常生活及防疫物資作新年禮物。

【齊心抗疫】古天樂+劉鑾雄+甘比合作助電影業　投資1500萬拍港片收益全捐慈善

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甘比於社交平台分享道：

劉鑾雄慈善基金 「生活援助計劃」:

雖然限制重重，但今天仍然決定在安排下，到Lady Lau Study Centre派發新年的心意畀大家！看到大家都開心，我既開心亦很感觸！聽到你們說：「今年好多謝劉生嘅幫忙，真係冇咗你哋唔知點算好！」說時更眼泛淚光，真的不好意思！

其實每人也會有難處，能夠互相幫助的話，一定可以捱得過去，今天就趁着年廿八，為大家送上祝福！希望大家每日可以開開心心！身體健康！明天會更好！

今天送上蘿蔔糕、燉湯、麵食、日常生活及防疫物資給逾100名 劉鑾雄慈善基金 「生活援助計劃」受惠者，希望你們合用，亦感激同事們過往一年在抗疫期間仍謹守崗位的無私奉獻！謝謝！

P.S.今天未有見到面的各位，希望疫情後，可以見到大家，與大家聚一聚🥰

【積極行善】甘比身教3子女施比受更有福　身體力行親派2千隻糭贈長者送暖

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受惠者都非常感謝甘比的善心，尤其是在疫情期間的無私幫助，令她們十分感動。

有受惠者表示，衷心謝謝劉鑾雄慈善基金送贈滋味靚湯，並祝福劉鑾雄先生及劉太身體健康及萬事如意。

晉身本地女首富

受大劉寵愛的甘比，有指其身家已達到700億元，晉身成為本港女首富。而昨日甘比跟九倉等財團合資以72.5億元投得山頂文輝道地王，首度投得本港官地，成為新聞人物。

甘比亦不忘回饋社會，經常親身參予慈善活動，亦會帶同子女一同行善，以身作則，傳達施比受更有福道理。

同場加映：林景程專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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