【獎門人回巢】曾志偉擬辦中港大型街舞節目　樂易玲預告志偉初一交代大計

▲ 傳志偉上任後搞中港街舞比賽。

「獎門人」曾志偉和王祖藍雙雙成為TVB高層，令TVB出現人事變動，曾志偉日前已由內地返港，並已到TVB正式上任。有指志偉除重推《獎門人》外，亦見內地街舞節目大受歡迎，擬在香港也籌備類似節目，並邀中港兩地藝人一同參加。

志偉於本周正式上任，並已跟TVB多位高層開會，消息指志偉有感近年內地不少街舞節目如《這！就是街舞》、《熱血街舞團》十分受歡迎，令不少藝人如易烊千璽、韓庚、黃子韜人氣急升，掀起不少話題。

【獎門人回巢】傳曾志偉整頓《勁歌金曲》 邀各大歌手回歸跟周柏豪菊梓喬爭獎

▲ 曾志偉昨日正式上任，並已跟多位高層見面。（取自facebook）

有意參考內地街舞節目

因此他有意製作此類型節目，相信可吸引兩地觀眾，又可以為TVB綜藝節目進軍內地。有指消息傳出後，TVB不少跳得的藝人都有意參加。如熱愛跳舞的王君馨（Grace）便指對所有關於跳舞的事物都有興趣，只擔心腳早前受傷而不能跳街舞。黎諾懿亦大讚曾志偉構思夠新鮮感。

另外，志偉早預告會於大年初一亮相TVB賀年節目，跟各部門高層及藝人見面，早年曾傳高層余詠珊跟志偉不和，今次志偉上任後，余詠珊會有何去向，暫時仍未知曉。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於同樣傳跟余詠珊不和的另一高層樂易玲，昨日出席TVB活動，被問到余詠珊去留，樂易玲稱目前只關心自己份內事，且余詠珊亦話志偉是她師傅，相合二人會談好節目方向。」

【開心速遞】湯盈盈為新年親子活動煩惱 期待志偉回大台拍新一輯《獎門人》

▲ 樂易珍昨避談余詠珊去向。（東星圖片）

樂易玲否認志偉要整頓綜藝部，她指目標是大家想做得更好，志偉亦有不少新點子。而志偉已經正式上班，跟多位高層會面，至於未來TVB有何大計，樂易玲表示：「等志偉年初一出來會正式交代！」

同場加映：黃智雯訪問