【地鐵怪漢】男子地鐵拉低口罩吮聞腳趾　網民斥嘔心：索一索精神爽利

新冠肺炎疫情持續，不少民眾比以前更注重衛生，惟有網民分享，日前乘搭地鐵時，發現一名男子拉低下口罩吮及聞腳趾。大批網民直斥噁心。

該名網民於facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖文並茂發帖，稱見到地鐵上坐在旁邊的男子拉低口罩，除襪吮及聞腳趾。該名網民更幽默稱，

下次屯公塞車時可以試下咁。

相中可見，當時車廂只有數名乘客，而該名男子旁若無人般吮及聞腳趾。

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛直斥噁心，「想嘔！」、「用腳甲撩牙？」、「索一索精神爽利」，有網民表示佩服，指「俾著我對方除鞋已彈開咗...仲要咁多吉位...」亦有網民揶揄其行為是「傳說中既拉筋最高境界(吮腳趾)」、「玩開瑜伽」、「只是拉筋」。

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責任編輯：羅嘉欣