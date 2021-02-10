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【星爺愛將】吳孟達工作中途心臟不適　達哥突然臉色蒼白站不穩　

娛樂 10:16 2021/02/10

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吳孟達工作時突然心臟不適。

星爺周星馳的最佳拍檔、現年68歲達哥吳孟達，日前開工時突然心臟不適，但稍為休息後堅持繼續拍攝。其實吳孟達在2014年在河北拍劇時感染風寒，回港後又馬不停蹄為當時上映的電影《香港仔》做宣傳，由此導致心臟衰竭入住ICU。

吳孟達康復後，已十分注重生活健康。可是在2018年，達哥往馬來西亞為外父奔喪時，外型消瘦，更要由兒子攙扶而行，之後回港做心臟手術。

【星爺愛將】吳孟達重病康復久休復出　為李健仁中風感慨願為戰友籌款

達哥心臟不適

近年吳孟達減少工作量，專心調理身子，雖然明顯比以前瘦了很多，但精神已回復。他在去年10月拍腕錶廣告時受訪亦承認，因健康問題而減產，身體狀況現已不錯，重新積極投入工作。

可是，電影《少林寺之得寶傳奇》近日發布花絮片段，從片中所見，有份參演此片的達哥在早前為該片拍海報，他並擺出不同的Pose拍照，可是突然感心臟不適，他本來忍住痛繼續拍照，但最後忍不住要用手搓住胸口，並且連站立都不穩，臉色亦漸變蒼白。

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工作人員見狀停下工作，讓達哥坐下來休息，但吳孟達卻反而感到阻礙拍攝進度內疚，向工作人員道歉，並稱︰「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」

最後他忍住痛堅持完成海報拍攝，臨離開時更再向工作人員鞠躬表歉意，十分專業、敬業，可是也令人心痛，不少網民看過短片後都問候吳孟達，並叫達哥注意保重身體。

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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