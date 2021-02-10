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夫婦好彩洋樓疑因財困墮樓亡　兒子被帶返警署助查

社會 10:27 2021/02/10

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元朗好彩洋樓發生墮樓死亡事件，事發於今日(10日)凌晨約1時，一對年逾60歲男女懷疑從安興街50號好彩洋樓高處墮下，插穿平台僭建屋頂部的簷篷墮地，兩人當場昏迷不醒；街坊發現報警，消防員到場後需架起升降台施救，惟男子已證實當場死亡，女子送往博愛醫院，經搶救無效死亡。

警員隨即封鎖現場調查男女墮樓原因，並尋獲兩名死者的兒子，並帶返警署調查。有指死者二人為夫妻，懷疑因欠債問題困擾，一家三口欲尋死，惟有人最後打消念頭，不排除有人涉及唆使他人自殺等行為。

防止自殺求助熱線

  • 生命熱線：2382 0000
  • 撒瑪利亞會：2389 2222
  • 撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000
  • 人生熱線：8100  8012
  • 社會福利署：2343 2255
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 明愛向晴軒：18288
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626
  • 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
  • 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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責任編輯：陳正怡

元朗 自殺

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