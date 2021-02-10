【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封

▲ （經濟日報資料圖片）

本港疫情持續，政府2月9日晚上再發出限制與檢測宣告，將土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。港府至今日(10日)凌晨2時，約1,700名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

當局今早7時15分宣布已完成強制檢測行動，隨後於「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，並宣布執法行動在今日上午約10時完結。食衞局局長已根據第599J章撤銷相關「封區」宣告。

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政府早前派員到訪區內645戶，當中37戶沒人應門，發言人稱，希望沒有應門的30多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查。

是這次行動中，民政事務總署、九龍城民政事務處、西貢民政事務處、警務處、消防處、政府統計處、食物環境衞生署及醫療輔助隊動員共約630名人，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。

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責任編輯：陳正怡