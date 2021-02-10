  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封

社會 10:38 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港疫情持續，政府2月9日晚上再發出限制與檢測宣告，將土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。港府至今日(10日)凌晨2時，約1,700名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

當局今早7時15分宣布已完成強制檢測行動，隨後於「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，並宣布執法行動在今日上午約10時完結。食衞局局長已根據第599J章撤銷相關「封區」宣告。

即睇土瓜灣封區昨晚情況：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

政府早前派員到訪區內645戶，當中37戶沒人應門，發言人稱，希望沒有應門的30多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查。

是這次行動中，民政事務總署、九龍城民政事務處、西貢民政事務處、警務處、消防處、政府統計處、食物環境衞生署及醫療輔助隊動員共約630名人，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4d

責任編輯：陳正怡

疫情 土瓜灣 僑裕大廈

最高瀏覽

【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養