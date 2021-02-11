【中醫減肥】新年多油脂易增磅 　中醫師指有些體質易肥難瘦可配合中藥及耳穴減肥

▲ 有些人試過很多方法始終瘦不下來，中醫角度原來與脾胃虛弱有關。

新年後不少人都大魚大肉，覺得自己增磅可以如何減肥？有些人試過很多方法始終瘦不下來，中醫角度原來與脾胃虛弱有關。註冊中醫師楊碧華接受TOPick專訪指表示，脾胃虛弱的患者容易有氣虛、脾胃鬱滯的情況，患者一般面色較蒼白、容易疲累、手腳易冰冷，以及肉較鬆散，都市人生活忙碌，少做運動，脂肪積聚在身體引致肥胖。

另一類型的患者屬痰濕阻絡，痰濕可指脂肪和水份，積聚在身體，患者一般肉較實、體格大，脾胃較差、容易胃脹、消化不良、大便亦不太好，脂肪容易積聚在局部的位置，例如腰間、大腿、腹部、手臂等；另外局部經絡不暢通亦會引起肥胖問題。

楊碧華指出，曾有一名50多歲氣虛型的女患者，明明食量不多，四肢纖幼，肚腩的問題卻一直纏繞著她，原來她工作需要長時期坐在辦公室，加上少做運動，脾胃虛弱、脂肪積聚便導致肥胖，透過數次的健脾益氣中藥和針灸治療，患者中央肥胖的問題便得以緩和。

而治療方面，3種類型的患者除了飲用中藥和針灸以外，亦會透過耳穴治療根治肥胖，醫師會為患者在耳上針五針，並貼上耳穴貼，耳穴貼內附有一粒種子，患者可回家自行進行按壓，持續刺激穴位，調節經絡、健脾胃，有效加快消除脂肪和水腫。楊碧華表示，療程通常持續數月時間，初期以調整患者體質為主，然後才慢慢替他們消脂。

想知道哪些耳穴能針對肥胖問題，詳細內容，密切留意HKET TV在2月15日晚上10時的《TOPick診症室》。

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記者：伍瑋瑋