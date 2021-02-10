  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日新增少於20宗確診個案

社會 12:54 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（10日）新增少於20宗確診個案，衞生署下午將舉行疫情記者會交代。

昨日（9日）新增26宗確診個案，年齡介乎5個月至75歲，當中5宗屬輸入個案，包括一名印尼抵港的外傭，以及由印度抵港的一家四口；另外21宗屬本地個案。本地個案之中，5宗源頭未明，其餘16宗與早前個案有關，累計10,694宗病例。

最新防疫措施，按圖即看：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

張竹君指，5宗感染源頭不明個案包括一人居鰂魚涌惠利大廈，並非04室住戶，於圍封強檢時找出；一人未有提供地址；紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號亦各有一人確診；亦有一名居保良局安泰復康中心院友確診。詳情即看：【下一頁】

保良局安泰復康中心有一名院友確診，亦有2名初步確診的工作人員初步確診，全院有47名院友及44名員工須隔離檢疫，詳情即看：【下一頁】

一名27歲男子昨日（8日）因發被燒送往聯合醫院急症室，採樣後確診，轉往隔離病房治療，現時情況穩定。詳情即看：【下一頁】

再多一名於沙田醫院留醫的82歲確診病人昨日（8日）下午6時05分因自身疾病不治，連同上述個案，本港有181名病人在公立醫院離世，令本港則累計187人染疫亡。詳情即看：【下一頁】

政府將正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括在不同政府部門內招募公務員作行政工作。據政府文件顯示，每個疫苗接種中心設26名行政人員值勤，每人每小時津貼額介乎13元至93元。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封
今日 10:38
【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封
【強制檢測】民政處今晨於寶利大廈採執法行動　25人未有依公告強制檢測
今日 10:55
【強制檢測】民政處今晨於寶利大廈採執法行動　25人未有依公告強制檢測
【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用
今日 11:00
【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用
張竹君 衞生署 公立醫院 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人