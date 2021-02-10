【神隊友】新婚太太被全家當工人使喚默默啞忍 丈夫窩心舉動被讚100分好老公

▲ 丈夫護妻舉動被讚100分神隊友。

娶太太回家是要疼惜的！台灣一名結婚半年的男子在網上發帖指，家人總愛趁他不在家時，瘋狂使喚他的老婆做家務，甚至清洗貼身衣物，讓他覺得很生氣，直指「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的！」被網民狂讚是100分神隊友。

該名丈夫在facebook專頁「靠北婚姻2.0」上發文表示，他跟太太結婚半年，但家人都將他的老婆當工人使喚，令他憤怒的是，當他在家的時候，家人吃完飯會幫忙收拾碗筷、清理桌面，但他不在家時全部由他老婆自己做。

跟老婆結婚半年，整家人都當我老婆是傭人嗎？我在家的時候大家碗筷都自己洗桌面一起收，為何我不在家全部吃飽飯就丟在桌上讓我老婆收拾？

更誇張的是，除了要收拾清潔碗筷，他的家人甚至還會把貼身衣物丟給太太用手洗，令他感到相當氣憤。

男子表示，太太被家人欺負多時，要不是他有天提早回家撞破，也不知道太太被家人欺負。雖然被當工人使喚，但他的太太卻選擇啞忍，更勸說他家人以和為貴，令他聽到後更加心痛，

要不是我臨時回家還真不知道我老婆被你們欺負到那麼累！我老婆只跟我説一家人以和為貴.....抱歉~我吞不下去！

他更點名批評自己的姐姐和弟弟太過分，覺得他姊和他弟都太扯，強調「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的！」為了保護心愛的妻子，他透露自己已經找好房子，準備和太太搬出去住，過二人世界。

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貼文一出，網友紛紛留言大讚，「還以為這種老公已絕種」、「霸氣！讚，真的是好老公」、「霸氣老公100分」、「真男人」、「這是多少個家庭主婦、為人妻、為人母的願望」、「好棒的老公！你也娶到很好的老婆，希望你跟你老婆能一直幸福」。

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責任編輯：王明芳