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【豔照解封】麥當娜36年前相片太性感遭封印　Madonna《Like a Virgin》時期拍攝首度曝光

娛樂 13:09 2021/02/10

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麥當娜這輯36年前的性感照片首度曝光，連娜姐本人見到這輯相片，都在自己個人的Instagram裏大讚自己當時狀態大勇。

被《Billiboard》評選為史上最成功藝人第2位（第一位是Beatles），同時又是歷史上唱片銷量最高女歌手的麥當娜（Madonna），最近被日本攝影師將她一批從未曝光的照片推出寫真集，就連麥當娜本人見到這輯相片，都在自己個人的Instagram裏大讚自己當時狀態大勇。

麥當娜拍攝於1984年的相片，最近重見天日。（圖片Madonna ig）

話說剛剛憑著《Like a Virgin》單曲在Billboard流行榜連續獲得6星期冠軍的麥當娜，憑著放蕩的Boy Toy形象而迷倒不少男女歌迷，適逢她往日本宣傳期間，《Playboy》雜誌找來攝影師Kenji Wakasugi為她拍照，可惜的是這輯相片其中有一部分在當時被喻為過於性感被封土。

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事隔37年，這數張被封土的相片得以重見天日，完全是因為這位攝影師即將推出個人的《Adore》攝影集，他回憶當時這位剛急速冒起的流行天后，說到：

我當時只在studio放了一張粉紅色沙發，一些簡單膠質道具，現場也只有一個閃燈光裝置，我不會說英語，現場亦沒有翻譯，但非常謙虛的麥當娜，整個人舉手投足充滿活力，閃亮了整個studio，整個拍攝過程大家帶來很多火花，我們之間沒有任何阻隔。

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而現年63歲的麥當娜得知這一批封箱已久的照片得以出土，也立即在其個人Instagram裏轉發和表態示好：

最好的不知在角落等待了多久...…

而Fans見到當年風華正茂的娜姐，合共11,655名fans爭相留言，當中最爆的是以下這一句留言，得到不少支持者「俾心」：

這就是我的麥當娜，不是因為她年青，而是因為夠真（意謂現在的她面上太多加工了）。

記者：何偉雄

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