【強制檢測】民政處今晨於寶利大廈採執法行動　25人未有依公告強制檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，鰂魚涌英皇道995號寶利大廈早前因出現確診個案，須納入強制檢測。東區民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、東區警區及醫療輔助隊今日(10日)於該廈進行執法行動，行動至上午約9時結束，檢查超過110名居民的檢測報告，其中25名人士違反強制檢測公告，遭判處定額罰款或發強檢令。

行動於由今晨6時45分開始，至上午約9時結束，政府派員於寶利大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認是否已按有關要求進行檢測；共檢查逾110名居民的檢測報告，其中25人違反強制檢測公告，政府已向有關人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。

政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解，又指會繼續嚴格執法，所有應受檢者須遵從強制檢測公告；任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告是為盡快堵截新冠病毒於社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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責任編輯：陳正怡