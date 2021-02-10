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【新年低卡零食】新春自製健康全盒　營養師推介低卡低脂零食【內附詳情】

保健美顏 13:22 2021/02/10

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新春自製健康全盒要吃得健康，營養師推介低卡低脂零食。

年廿七，表妹相約我到她家附近一間剛開業的日式超市逛，順道辦年貨。這裏不論平日或周末，同樣人山人海，水泄不通。我們直接走進零食區，我拿起一包紫菜醬油米餅放入購物車，並問表妹：「你也要一包嗎？」她疑惑地問：「看似很好吃，這是健康小食嗎？這些脆口東西，我還以為是油炸的！」

「非也！這款米餅一片只含20卡路里、0.1克脂肪，不經油炸，而且它獨立包裝的設計，可方便作為全盒小食呢。」我答道。

表妹興奮地追問：「所有米餅也屬低脂肪嗎？」她正想拿起其他米餅，我提醒她：「不一定！雖然不少米餅是低脂健康小食，但選購時亦應留意營養標籤所列的脂肪含量，宜選每100克少於3克脂肪，才屬低脂之選。」

我們再一邊走，我選了燒魚乾及魷魚乾零食，表妹問：「這些也是放入全盒嗎？」

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我笑說：「不是呢，這包裝太大吧，只是買來作為平日小食。」我突然想起：「如你打算放入全盒，可以選一款紅色獨立包裝的蒲燒魚柳乾，一般零食店也不難找到……」

表妹搶着說：「我記得！還有另一款是橙色包裝的芥辣味魚柳乾嗎？那是童年回憶呢！那竟不算油膩嗎？」我點點頭說：「對！一包只有10卡路里，脂肪量為零。」表妹拍手叫好，要我提醒她稍後去買。

表妹再問：「還有甚麼低脂零食推介，可放入全盒？」

「如想選擇甜味小食，不妨考慮零卡路里蒟蒻啫喱，因用上代糖成份，不含糖份及卡路里；乾果如無花果乾、杏脯也是不錯選擇。」我建議。

「那鹹味零食呢？我較喜歡鹹味小食。」

「紫菜也是低卡路里選擇，有一款泰國牌子的紫菜卷也十分受歡迎；不過要注意，韓國紫菜則加入大量麻油，包裝膠盒上甚至可見紫菜被浸上一層薄薄的油，不宜多選；另外，獨立包裝的芥辣豆，也可滿足一下味蕾。」

要吃果仁，建議每次進食不多於兩湯匙份量。（iStock圖片）

表妹既興奮又疑惑的樣子說：「真不相信芥辣豆也是建議選擇。」我揶揄她：「以獨立包裝份量計，每次進食一至兩包，則不成問題，但恐怕你吃的不止一兩包！另外，剛才所推介的零食，脂肪量雖然低，別忘記它們的鈉質則相對高，說到底，小吃還是要適可而止。」

離開水泄不通的超市，我提議到鄰近雜貨店選購果仁，表妹驚訝地問：「果仁不是高脂肪、高熱量嗎？」我笑說：「大家對果仁都是正反兩極，喜歡它的就吃不停口，抗拒它的就是怕致肥！」

其實杏仁、腰果、開心果、夏威夷果仁等都含豐富有益脂肪酸及維他命E，對皮膚、心臟健康均有好處，建議每次進食不多於兩湯匙份量。

「最重要懂得適可而止！」

表妹大叫：「我也要買開心果！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）

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